Σαουδική Αραβία: Σχέδιο διεθνούς συμμαχίας για την Ερυθρά Θάλασσα και τους Χούθι

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επιδιώκει τη σύμπηξη διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα έναντι επιθέσεων του υεμενίτικου ένοπλου κινήματος Ανσαραλά, γνωστότερου στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, δήλωσαν χθες Τετάρτη δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερες σχετικά.

Η σύνθεση του συνασπισμού δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, το ζήτημα συζητείται με τις κυβερνήσεις δεκάδων άλλων κρατών, σύμφωνα με τις πηγές.

Το Ριάντ δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε την 20ή Ιουλίου την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας --του βασιλείου που αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο-- στην Ερυθρά θάλασσα, κάνοντας λόγο περί ενέργειας αντιποίνων για τον σαουδαραβικό αποκλεισμό της Υεμένης, κατηγορία που απορρίπτει το Ριάντ.

Κατόπιν το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως στοχοποίησε σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία ανταπέδωσε εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που περιέγραψε ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στο λιμάνι Χοντάιντα.

Ο αποκλεισμός άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εγείροντας νέα απειλή για τις θαλάσσιες μεταφορές την ώρα που το Ιράν έχει προχωρήσει στο de facto κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε χθες ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον αδελφό του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον υπουργό Άμυνας Χάλεντ μπιν Σαλμάν, προκειμένου ο τελευταίος να του επιδώσει «μήνυμα» του πρίγκιπα, και οι δυο πλευρές να συζητήσουν για την «κατάσταση» στην περιοχή, μερικές ώρες μετά τα κοινά αμερικανοσαουδαραβικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ένοπλων κινημάτων προσκείμενων στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ