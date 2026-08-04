Ιστορικός καύσωνας στην Αυστρία - Καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας

Η Αυστρία κατέγραψε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας την Τρίτη, με 41°C να καταγράφονται στη Βιέννη, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Στάμερσντορφ, στα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, όπως ανέφερε η GeoSphere Austria σε ανακοίνωσή της, ξεπερνώντας τους 40,8°C που είχαν καταγραφεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Οι μετρήσεις ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ των 40,5 βαθμών που είχε καταγραφεί στις 8 Αυγούστου 2013 στο Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, στην ανατολική Αυστρία.

Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικής περιόδου καύσωνα και χαμηλών βροχοπτώσεων, κατά την οποία έχουν σπάσει πολλά τοπικά ρεκόρ.

Η Αυστρία βίωσε τον τέταρτο θερμότερο Ιούλιο που έχει καταγραφεί ποτέ και «σε ορισμένους μετεωρολογικούς σταθμούς, το έλλειμμα βροχοπτώσεων έφτασε το 90%», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Τα βερίκοκα έχουν αρχίσει να ωριμάζουν περίπου 20 ημέρες νωρίτερα από τον μέσο όρο που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 1961-1991, γεγονός που καταδεικνύει τον αντίκτυπο της υπερθέρμανσης του πλανήτη στις καλλιέργειες, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο Υπουργός Γεωργίας Νόρμπερτ Τότσνιγκ προειδοποίησε ότι γίνεται «όλο και πιο δύσκολο» για τους αγρότες να ταΐσουν τα ζώα τους, καθώς η ξηρασία στεγνώνει τους βοσκότοπους.

Στη γειτονική Σλοβακία, η πρωτεύουσα Μπρατισλάβα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ, στους 40,8°C την Τρίτη, σπάζοντας το ρεκόρ των 39,9°C που είχε καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.

Η κλιματική αλλαγή έχει εντείνει την ξηρασία σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, με την ακραία ζέστη να επιτείνει τις εξαιρετικά ξηρές συνθήκες, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ