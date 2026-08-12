Η Αίτνα βάζει τη Σικελία σε συναγερμό: Νέος κρατήρας και πάνω από 700 ακυρώσεις πτήσεων

Η δραστηριότητα της Αίτνας στη Σικελία συνεχίζεται αμείωτη και ενώ οι ροές λάβας προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ηφαιστειακή δραστηριότητα εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικά προβλήματα και ταλαιπωρία σε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες.α

Τις τελευταίες ώρες, νέος κρατήρας άνοιξε σε υψόμετρο 2.090 μέτρων στην Αίτνα, ενώ το εκτεταμένο νέφος ηφαιστειακής τέφρας, που έφτασε μέχρι και τη Λιβύη, ανάγκασε το αεροδρόμιο Φονταναρόσα της Κατάνιας, το πέμπτο μεγαλύτερο της Ιταλίας, να παραμείνει κλειστό έως το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου.

Μέχρι στιγμής σημειώνονται πάνω από 700 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων σε άλλα αεροδρόμια του νησιού, όπως Παλέρμο και Τράπανι, κάτι το οποίο όμως έδειξε τις ελλιπή υποδομές και οργάνωση του νησιού, πόσο μάλλον σε μια υψίστης σημασία σεζόν όπως την εν λόγω καλοκαιρινή. Γι’αυτό το λόγο ξεκίνησε και μια έντονη πολιτική διαμάχη σχετικά με την καθυστερημένη συνειδητοποίηση της ανάγκης ενίσχυσης του αεροδρομιακού συστήματος του νησ

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ