«Να αφήσουμε στην άκρη τις αντιπαραθέσεις»: Σήκωσε το γάντι η πρόεδρος του ΟΝΕΚ και απαντά στη ΝΕΔΗΣΥ – Ζητά πλήρως λειτουργικό ΔΣ

Σήκωσε το γάντι η πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), Κωνσταντίνα Αχιλλέως, μετά τη σφοδρή κριτική που εξαπέλυσε η ΝΕΔΗΣΥ σε βάρος της με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις της στον ΑΛΦΑ Κύπρου και τη συνεχιζόμενη κρίση στον ΟΝΕΚ υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητά της είναι η ομαλή λειτουργεία του Οργανισμού.

Στη γραπτή δήλωσή της η Κωνσταντίνα Αχιλλέως αναφέρει ότι «με αφορμή τα όσα αναφέρει η ΝΕΔΗΣΥ περί δικής μου “άρνησης συνεργασίας”, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι και παραμένω έτοιμη για συνεργασία, θεσμικά, ανοικτά και με πλήρη διαφάνεια. Το ζήτημα δεν αφορά προσωπικές ή κομματικές διαφορές. Αφορά αποκλειστικά την ομαλή και θεσμικά ορθή λειτουργία του ΟΝΕΚ».

Η ίδια σημειώνει ότι εδώ και μήνες εκκρεμεί η αντικατάσταση των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ που έχουν παραιτηθεί, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ορισμός εκπροσώπου της ΝΕΔΗΣΥ στο Διοικητικό Συμβούλιο. «Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο να μην μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα και ο Οργανισμός να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων», προσθέτει.

Η κα. Αχιλλέως καλεί τη ΝΕΔΗΣΥ να ορίσει τον εκπρόσωπό της και, μέσω αυτού, να καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις, τις θέσεις και τους προβληματισμούς της, ενώ υπογραμμίζει ότι «εκεί είναι ο θεσμικός χώρος για τον διάλογο, τον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων, με διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες».

Η ίδια θέλησε να τονίσει ξανά, πως έχει ήδη απευθυνθεί θεσμικά στην Ελεγκτική Υπηρεσία, στην Επίτροπο Διοικήσεως και σε άλλους αρμόδιους φορείς για ζητήματα που αφορούν τον ΟΝΕΚ.

«Αυτήν τη στιγμή διεξάγονται έλεγχοι κατά πόσο ο Οργανισμός λειτούργησε νομότυπα, και κατά πόσο υπάρχουν σοβαρές πειθαρχικές και άλλες ευθύνες για όσους εμπλέκονται. Μέσα από αυτές τις θεσμικές διαδικασίες, και εν αναμονή των εκθέσεων, θα υπάρξει και η απαραίτητη ενημέρωση, στη βάση πραγματικών και τεκμηριωμένων στοιχείων, προς ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο», προσθέτει η πρόεδρος του Οργανισμού.

Η Κωνσταντίνα Αχιλλέως αναφέρει ακόμα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με την κριτική, τον έλεγχο ή τη λογοδοσία. «Αντίθετα, αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής και θεσμικής λειτουργίας ενός Οργανισμού», λέει και διευκρινίζει ότι «αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να αφήσουμε στην άκρη τις αντιπαραθέσεις και να εργαστούμε για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΟΝΕΚ», ενώ προσθέτει ότι ο ΟΝΕΚ χρειάζεται ένα πλήρως λειτουργικό Διοικητικό Συμβούλιο, σταθερότητα και θεσμική ομαλότητα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στην αποστολή του και στις ανάγκες των νέων και των νέων της Κύπρου.

Καταληκτικά λέει ότι αυτό είναι «το ελάχιστο που οφείλουμε όλοι στους νέους και στις νέες της χώρας μας».