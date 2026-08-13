Ευρωπαϊκή χορηγία €16,2 εκατ. στο ΤΕΠΑΚ

Σημαντική οικονομική ανάσα για το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η εξασφάλιση ευρωπαϊκής χορηγίας ύψους περίπου €16,2 εκατ., η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού Public Sector Loan Facility (PSLF). Η χορηγία αντιστοιχεί στο 15% του χρηματοδοτικού πλαισίου των €108 εκατ. που έχει εξασφαλιστεί από το ΤΕΠΑΚ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εγκρίθηκε για τις περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές που υπάρχουν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ που θα υλοποιηθεί μέσω του δανείου.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το πανεπιστήμιο, καθώς μειώνει ουσιαστικά το κόστος υλοποίησης του φιλόδοξου προγράμματος ανάπτυξης και παράλληλα ενισχύει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων που έχουν σχεδιαστεί. Η πρόταση του ΤΕΠΑΚ αξιολογήθηκε με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, παρά τα στενά χρονικά περιθώρια που υπήρχαν για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια εσωτερική προσπάθεια του ΤΕΠΑΚ, μέσω πρωτοβουλίας λειτουργών του, από την οποία το ίδιο το πανεπιστήμιο δεν θα έχει άμεσα οφέλη (αφού το δάνειο ήταν εξασφαλισμένο με κρατική εγγύηση), αλλά είναι δείγμα καλής πρακτικής και σωστής διεκδίκησης χρηματοδότησης προς όφελος του δημοσίου.

Η νέα χρηματοδότηση δεν αφορά ένα μεμονωμένο έργο, αλλά το σύνολο των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο πρόγραμμα. Στην κορυφή βρίσκονται οι νέες φοιτητικές εστίες του ΤΕΠΑΚ, με προϋπολογισμό €58,47 εκατ., οι οποίες αποτελούν και το μεγαλύτερο επιμέρους έργο. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» (€9,5 εκατ.), αθλητικές υποδομές (€1,26 εκατ.), το νέο κτήριο του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (€12,9 εκατ.) και το κτήριο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (€5,1 εκατ.).

Παράλληλα, η χρηματοδότηση καλύπτει το φωτοβολταϊκό πάρκο του πανεπιστημίου, προϋπολογισμού €9 εκατ., την ανακαίνιση του πρώην κτηρίου της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (€4,5 εκατ.), το κτήριο εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών (€4,18 εκατ.) και έργα ψηφιοποίησης και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων, ύψους €7,67 εκατ.

Πρόκειται ουσιαστικά για την οικονομική ενίσχυση ενός σχεδιασμού που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το αποτύπωμα του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και την Πάφο. Η έγκριση της χορηγίας, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα €16,2 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα. Απομένει η ολοκλήρωση τυπικών μεν, αλλά απαραίτητων διαδικασιών, και η υπογραφή του «Grant Agreement» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σχετική συμφωνία θα προβλέπει την καταβολή του ποσού σε δύο δόσεις: 70% ως προχρηματοδότηση εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της και το υπόλοιπο 30% μετά την ολοκλήρωση των έργων και την έγκριση της τελικής έκθεσης.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, το ΤΕΠΑΚ θα τεθεί και υπό συστηματική παρακολούθηση ως προς την πρόοδο των έργων, καθώς η ευρωπαϊκή χορηγία συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδιασμού.