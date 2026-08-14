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Λευκωσία: 36χρονος συνελήφθη για απόπειρα φόνου και επίθεση σε 29χρονη – Στο νοσοκομείο η γυναίκα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 36χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Στη σύλληψη 36χρονου προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης τραυματισμού 29χρονης γυναίκας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ 12 και 13 Αυγούστου 2026. Εναντίον του 36χρονου διερευνώνται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ή στέρησης της ελευθερίας με σκοπό την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, απειλής, καθώς και αδικημάτων βίας κατά των γυναικών.

Η 29χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες, οιδήματα και αιματώματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Ο 36χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

                     

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