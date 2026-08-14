Τ/κ ακτιβίστρια κλήθηκε για κατάθεση στην «αστυνομία» για τη φράση «υποδιοίκηση της Τουρκίας» σε συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες

Για κατάθεση στην «αστυνομία» κλήθηκε η Τουρκοκύπρια ακτιβίστρια, Σέλμα Εϊλέμ, με αφορμή όσα ανέφερε στον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε συνάντηση στις 28 Ιουλίου για παρεμβάσεις στη βούληση των Τουρκοκυπρίων, πολιτικές αφομοίωσης και την ανάγκη επείγουσας λύσης του Κυπριακού.

Σύμφωνα με τη «Γιενί Ντουζέν», η πρώην Πρόεδρος της τουρκοκυπριακής συντεχνίας καθηγητών μέσης εκπαίδευσης (KTOEÖS) ανέφερε ότι «λοχίας της αστυνομίας» από το «τμήμα δικαστικών υποθέσεων» επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ζήτησε να προσέλθει για κατάθεση σχετικά με όσα είχε αναφέρει κατά τη συνάντηση με τον κ. Γκουτέρες στις 28 Ιουλίου.

«Ρώτησα εάν υπάρχει κάποιο αδίκημα ή καταγγελία και μου είπε 'όχι'. Μου ανέφερε ότι 'έχει στα χέρια του επίσημο έγγραφο'. Του απάντησα ότι δεν θα πάω και έκλεισα το τηλέφωνο», δήλωσε η κ. Εϊλέμ.

Πρόσθεσε ότι στη συνέχεια επικοινώνησε με τον δικηγόρο της, Οντζέλ Πολιλί, ο οποίος, αφού συνομίλησε με την «αστυνομία», την ενημέρωσε ότι δεν υφίσταται, από νομικής πλευράς, λόγος που να την υποχρεώνει να προσέλθει για κατάθεση.

Η κ. Εϊλέμ είχε συμμετάσχει στις 28 Ιουλίου σε συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κατά την οποία παρέδωσε στον κ. Γκουτέρες κοινή διακήρυξη της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης, την οποία υπέγραφαν 108 οργανώσεις.

Αναφερόμενη στα όσα είπε κατά τη συνάντηση, η κ. Εϊλέμ δήλωσε ότι είχε αναφέρει πως η διαίρεση του νησιού πλήττει και τις δύο κοινότητες, αλλά οι Τουρκοκύπριοι βιώνουν, κατά την άποψή της, βαθύτερες επιπτώσεις. Όπως ανέφερε, είπε στον ΓΓ του ΟΗΕ ότι «το βόρειο τμήμα του νησιού έχει μετατραπεί σε υποδιοίκηση της Τουρκίας», ότι εφαρμόζονται «πολιτικές αφομοίωσης» και ότι οι Τουρκοκύπριοι «μετατρέπονται σε μειονότητα μέσω της μεταφοράς πληθυσμού».

«Η βούλησή μας έχει αφαιρεθεί και η λύση είναι επείγουσα για το νησί», ανέφερε ότι είπε στον κ. Γκουτέρες, καλώντας τον ΟΗΕ να αναλάβει πρωτοβουλία αντί, όπως υποστήριξε, να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η κ. Εϊλέμ απέδωσε την κλήση για κατάθεση σε "απόπειρα άσκησης πολιτικής πίεσης", υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν κάποιοι που ενοχλούνται όταν συζητούνται αυτά τα ζητήματα και όταν εκφράζονται οι πραγματικότητες».

Πηγή: ΚΥΠΕ