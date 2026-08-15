Μιλλιέτ: Ελλάδα και Κύπρος «φρενάρουν» την Αίγυπτο στη συμφωνία της Μέκκας

Του Χρίστου Αδάμου

Η Milliyet, σε ανάλυση της Ντενίζ Κιλίσλιογλου, υποστηρίζει ότι το Κάιρο διστάζει να κάνει το επόμενο βήμα, καθώς φοβάται ότι μια στενότερη στρατιωτική σύμπλευση με την Τουρκία και το Πακιστάν μπορεί να του κοστίσει τις σχέσεις του με Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ινδία.

«Δεν μπορεί να χάσει Ελλάδα και Κύπρο για χάρη της Τουρκίας»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εκτίμηση Αιγύπτιου δημοσιογράφου που επικαλείται η τουρκική εφημερίδα:

«Η Αίγυπτος δεν μπορεί να χάσει την Ινδία για χάρη του Πακιστάν, ούτε την Ελλάδα και τη “Νότια Κύπρο”, και συνεπώς την ευρωπαϊκή αγορά, για χάρη της Τουρκίας».

Σύμφωνα με τη Milliyet, αυτό είναι το βασικό δίλημμα του Καΐρου: από τη μία η νέα περιφερειακή συνεργασία με Άγκυρα, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ και από την άλλη τα ήδη ισχυρά οικονομικά, ενεργειακά και στρατηγικά συμφέροντα με άλλες χώρες.

Το μήνυμα Φιντάν και η ψυχρή απάντηση του Καΐρου

Ο Χακάν Φιντάν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο, είχε ανοίξει ευθέως την πόρτα συμμετοχής της χώρας στη συμφωνία.

«Η Αίγυπτος είναι φυσικός μας εταίρος, ελπίζουμε σύντομα να γίνει και επίσημος εταίρος μας», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι εμφανίστηκε πολύ πιο συγκρατημένος, επικαλούμενος συνταγματικά εμπόδια.

Το Σύνταγμα βάζει «φρένο»

Η Milliyet αναφέρει ότι η Αίγυπτος διαθέτει αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς για τη συμμετοχή της σε στρατιωτικές συμμαχίες και για την αποστολή στρατευμάτων εκτός της χώρας.

Παράλληλα, το Κάιρο παραμένει πιστό στην παραδοσιακή πολιτική ισορροπιών που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες, αποφεύγοντας να εντάσσεται ξεκάθαρα σε στρατιωτικά στρατόπεδα.

Με τον πόλεμο στη Γάζα και την ένταση Ισραήλ–Ιράν να παραμένουν στο προσκήνιο, η Αίγυπτος φοβάται ότι μια καθαρή στρατιωτική τοποθέτηση θα μπορούσε να την καταστήσει μέρος μιας ευρύτερης σύγκρουσης

Ο μεγάλος «πονοκέφαλος» της Ινδίας

Στην εξίσωση υπάρχει και ένας ακόμη σημαντικός παίκτης: η Ινδία.

Η Αίγυπτος έχει συνάψει από το 2023 Στρατηγική Εταιρική Σχέση με το Νέο Δελχί, ενώ ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών φτάνει, σύμφωνα με τη Milliyet, τα 6,5 δισ. δολάρια.

Αντίθετα, το εμπόριο με το Πακιστάν περιορίζεται περίπου στα 500 εκατ. δολάρια.

Η τουρκική εφημερίδα σημειώνει ότι για το Κάιρο είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακινδυνεύσει μια τόσο σημαντική σχέση με την Ινδία για χάρη μιας συμμαχίας στην οποία συμμετέχει το Πακιστάν.

Ελλάδα και Κύπρος στο κέντρο της εξίσωσης

Ακόμη πιο ευαίσθητο θεωρείται το μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Αίγυπτος έχει αναπτύξει σημαντικές ενεργειακές συνεργασίες με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, με επίκεντρο τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και τη μεταφορά ενέργειας προς την Ευρώπη.

Η Milliyet αναφέρεται στα κοιτάσματα Ζορ, Αφροδίτη και Γλαύκος, αλλά και στα σχέδια αξιοποίησης των αιγυπτιακών εγκαταστάσεων LNG για τη διοχέτευση φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δεν θέλει να διακινδυνεύσει τα έργα με την Ελλάδα

Το Κάιρο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο ούτε τα μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα.

Η Milliyet υποστηρίζει ότι η Αίγυπτος γνωρίζει πολύ καλά πως μια υπερβολική προσέγγιση προς την Τουρκία θα μπορούσε να διαταράξει τις ισορροπίες με Αθήνα και Λευκωσία.

Γι’ αυτό και, παρότι οι σχέσεις Άγκυρας–Καΐρου έχουν βελτιωθεί αισθητά, η Αίγυπτος εξακολουθεί να αποφεύγει κινήσεις που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως αλλαγή στρατοπέδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δύσκολη η ένταξη στη «Μέκκα»

Η εκτίμηση της Milliyet είναι ότι βραχυπρόθεσμα η ένταξη της Αιγύπτου στην Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Το Κάιρο φαίνεται να προτιμά τις διμερείς συνεργασίες και την πολιτική ισορροπιών, αντί να ενταχθεί σε μία στρατιωτική συμμαχία που θα μπορούσε να το φέρει απέναντι είτε στην Ινδία είτε στους εταίρους του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: edotourkia.gr