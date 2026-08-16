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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ινδονησία: 53 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι και εκτεταμένες καταστροφές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, που προκάλεσε δεκάδες θύματα, ζημιές σε εκατοντάδες κτίρια, κατολισθήσεις και διακοπές σε ηλεκτροδότηση, ύδρευση και τηλεπικοινωνίες.

Χιλιάδες άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας έχουν ανάγκη από επείγουσα βοήθεια σεισμό των 7,7 βαθμών που στοίχισε την ζωή σε 53 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες κτίρια, κατολισθήσεις που έκλεισαν δρόμους και διακοπή της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και των τηλεπικοινωνιών σε ορισμένες περιοχές.

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Η σεισμόπληκτη περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η ινδονησιακή κυβέρνηση έχει αρχίσει την προώθηση ειδών πρώτης ανάγκης.

Ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε προετοιμασίες για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Η ζώνη είναι μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας αφού βρίσκεται στο «ανάστροφο ρήγμα ώθησης του οπίσθιου τόξου του Φλόρες», ένα εκτεταμένο σύστημα ρηγμάτων στα βόρεια του αρχιπελάγους της Ινδονησίας που δημιουργήθηκε λόγω της πίεσης των τεκτονικών πλακών που συγκλίνουν στην περιοχή.

Η ίδια περιοχή επλήγη το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Το 2004, σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά της Σουμάτρας προκαλώντας τεράστιο τσουνάμι που σκότωσε 170.000 ανθρώπους στην Ινδονησία και περί τους 50.000 στις γειτονικές χώρες.

Μέχρι σήμερα, είναι μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην Ιστορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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