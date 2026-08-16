Νέα σεισμική δόνηση 5,8 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα - Σε επιφυλακή ο Ειρηνικός μετά τα ισχυρά χτυπήματα σε Ινδονησία και Βανουάτου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Παπούας Νέας Γουινέας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών (GFZ).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε εστιακό βάθος περίπου 124 χιλιομέτρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, εκτεταμένες υλικές ζημιές ή έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι.

Η ευρύτερη γεωγραφική ζώνη του νοτιοδυτικού Ειρηνικού και της Νοτιοανατολικής Ασίας παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη σεισμικότητα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, λόγω της θέσης της στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς».

Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρές δονήσεις έχουν καταγραφεί πρόσφατα τόσο στο Βανουάτου, όπου σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών κοντά στην περιοχή Port-Olry, όσο και στην Ινδονησία, με δονήσεις που έφτασαν τα 6,9 Ρίχτερ στη Βόρεια Σουμάτρα, έως και τα 7,7 Ρίχτερ στην περιοχή Έντε της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, καθώς και τα 5,7 Ρίχτερ στο Κεντρικό Σουλαουέζι.

Πηγή: ΚΥΠΕ