«Βόμβα» από τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας - Ζητά εκλογές εν μέσω πολέμου

Τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, ζήτησε ο πρώην υπουργός Άμυνας Μικάιλο Φεντόροφ, ανοίγοντας δημόσια τη συζήτηση για την πολιτική διακυβέρνηση της χώρας.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία που αναρτήθηκε στο YouTube το βράδυ της Τρίτης, ο Φεντόροφ υποστήριξε ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση κυβερνησιμότητας, ενώ αναφέρθηκε και σε φαινόμενα διαφθοράς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με το Sky News, πρόκειται για την πρώτη φορά μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής το 2022 που ένα τόσο προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο ζητά ανοιχτά τη διεξαγωγή εκλογών.

Η ουκρανική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εκλογών όσο βρίσκεται σε ισχύ στρατιωτικός νόμος.

Ο 35χρονος Φεντόροφ υπήρξε για χρόνια στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτού απομακρυνθεί αιφνιδιαστικά από το υπουργείο Άμυνας τον Ιούλιο, περίπου έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να κρατείται όμηρος από τη Ρωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρηματολογώντας υπέρ της επιστροφής της χώρας σε εκλογική διαδικασία παρά τις συνθήκες πολέμου.