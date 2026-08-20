Βρετανία προς Ισραήλ: Σταματήστε το σχέδιο εποικισμών που διχοτομεί τη Δυτική Όχθη

Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι κάλεσε την επιτετραμμένη του Ισραήλ και της ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από χίλιων οικιστικών μονάδων.

Το Ισραήλ ενέκρινε τον Αύγουστο του 2025 το πρόγραμμα Ε1, το οποίο προβλέπει την ανέγερση περίπου 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη, η οποία βρίσκεται υπό την κατοχή του από το 1967, συγκεκριμένα σε μια περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων ανατολικά της Ιερουσαλήμ μεταξύ του οικισμού Μάαλε Αντουμίμ και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Οι νέες κατοικίες θα κόψουν στα δύο το παλαιστινιακό έδαφος, υπονομεύοντας την εδαφική συνοχή ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ και πολλοί διεθνείς ηγέτες έχουν καταδικάσει αυτό το σχέδιο.

Την Τρίτη το υπουργείο Στέγασης του Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανέγερση περισσότερων από 1.200 κατοικιών στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, ανακοίνωσαν η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Peace Now και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία ως τις 19 Οκτωβρίου για να καταθέσουν προσφορά, οκτώ ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές.

«Απαράδεκτο» μέτρο, αντέδρασε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ σε ανακοίνωσή του. «Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να αναστείλει αμέσως το σχέδιο Ε1, να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών και να σταματήσει οποιαδήποτε επέκταση των οικισμών», πρόσθεσε.

Ο Μίλιμπαντ σημείωσε ότι η Ισραηλινή επιτετραμμένη εκλήθη στο Φόρειν Όφις και το Λονδίνο την ενημέρωσε για τη «βαθιά του διαφωνία με αυτό το μέτρο της κυβέρνησης του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου».

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό, το σχέδιο «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών», την οποία στηρίζει το Λονδίνο.

Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη δίπλα σε 500.000 Ισραηλινούς που διαμένουν σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, με σχεδόν καθημερινές επιδρομές εναντίον χωριών, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις εις βάρος Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, Ισραηλινοί στρατιώτες ή έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.097 Παλαιστίνιους - μαχητές και πολίτες-από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί - μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πολίτες-έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ