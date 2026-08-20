Ελλάδα και Κύπρος πατούν γκάζι για την ηλεκτρική διασύνδεση εν μέσω νέας έντασης με την Τουρκία

Νέα κινητικότητα καταγράφεται γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, με τις δύο κυβερνήσεις να εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν στην επανεκκίνηση των εργασιών, την ώρα που οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν ένα ακόμη πιο σύνθετο γεωπολιτικό σκηνικό.

Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 5 Αυγούστου με τη γαλλική εταιρεία Meridiam, οι διαβουλεύσεις για το έργο έχουν επιταχυνθεί, με άμεση προτεραιότητα την επανέναρξη των ερευνών βυθού για τον καθορισμό της βέλτιστης διαδρομής πόντισης του καλωδίου.

Για την πραγματοποίηση των ερευνών απαιτείται ειδικό ερευνητικό σκάφος, ενώ η Αθήνα θα πρέπει να προχωρήσει και στην έκδοση της σχετικής NAVTEX.

Ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

«Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες ενέργειες για να μπει το έργο σε αυτή τη φάση. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους», ανέφερε.

Ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι το έργο θα προχωρήσει στη βάση του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συμμετοχής της Meridiam και του ΑΔΜΗΕ σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Λευκωσία: «Πιο κοντά από ποτέ»

Από κυπριακής πλευράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση βρίσκεται πλέον «πιο κοντά από ποτέ» στην υλοποίησή της.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμμετοχή της Γαλλίας στο έργο, καθώς, όπως ανέφερε, ενισχύεται όχι μόνο η οικονομική αλλά και η διπλωματική του διάσταση.

«Δεν είναι ένα έργο που αφορά μόνο την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γαλλία. Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει τη διπλωματική μας ισχύ», σημείωσε.

Για την Κύπρο, η επανεκκίνηση των ερευνών αποτελεί κρίσιμο βήμα, καθώς το έργο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού και τη διασύνδεσή του με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.

Νέα ένταση με την Άγκυρα

Την ίδια ώρα, η ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στις 15 Αυγούστου, προκαλεί νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η Αθήνα θεωρεί την κίνηση της Άγκυρας ακόμη μία έκφραση τουρκικού αναθεωρητισμού και προαναγγέλλει διπλωματικές ενέργειες για διεθνή ανάδειξη του ζητήματος.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Τάσος Χατζηβασιλείου, χαρακτήρισε την τουρκική κίνηση παράνομη και υποστήριξε ότι δεν παράγει οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα.

«Το προσεχές διάστημα το υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει σε ενέργειες, ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι συμβαίνει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να μείνει τίποτα αναπάντητο».

Η νέα τουρκική κίνηση παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τη Λευκωσία, καθώς αφορά την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρείται να δοθεί νέα ώθηση σε ένα έργο με άμεση ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία.