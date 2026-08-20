Το Σαράγεβο «βουλιάζει» από τουρίστες - Ρεκόρ επισκεπτών και συναυλιών

Το Σαράγεβο βιώνει μια τουριστική άνθηση φέτος, με αριθμό-ρεκόρ επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Η πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με ένα καλοκαίρι γεμάτο μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, επιβεβαιώνει, όπως μεταδίδει το βοσνιακό πρακτορείο ειδήσεων FENA, ότι δεν αποτελεί πλέον προορισμό που οι ξένοι επισκέπτες ανακαλύπτουν μόνο λόγω της σύνθετης ιστορίας του, αλλά μια πόλη που επισκέπτονται για τον πολιτισμό, τη διασκέδαση, τη γαστρονομία και τη φύση της.

Περισσότεροι από 100.000 τουρίστες επισκέφθηκαν το Σαράγεβο μόνο τον Ιούλιο, ενώ μια σειρά μεγάλων διοργανώσεων μετατρέπει την πόλη σε έναν από τους πιο ζωντανούς προορισμούς των Βαλκανίων αυτό το καλοκαίρι. Σαράντα χρόνια μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, το Σαράγεβο προσελκύει και πάλι ανθρώπους από όλο τον κόσμο - αυτή τη φορά μέσω της μουσικής, του κινηματογράφου, της τέχνης και της ζωντάνιας της πόλης.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές του καλοκαιριού σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, όταν περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι γέμισαν το στάδιο Koševo επί τρεις συνεχόμενες νύχτες για τις συναυλίες του δημοφιλούς μουσικού Ντίνο Μέρλιν. Η μουσική του έφερε κοντά ανθρώπους από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης και μετέτρεψε για ακόμη μία φορά το ολυμπιακό στάδιο σε χώρο συνύπαρξης και ενότητας.

Επισκέπτες από ολόκληρη την περιοχή και την Ευρώπη ταξίδεψαν στο Σαράγεβο για τις συναυλίες. Ορισμένοι δεν μιλούσαν βοσνιακά, αλλά είχαν μάθει να τραγουδούν τα τραγούδια του Μέρλιν, ενώ κάποιοι επισκέφθηκαν την πόλη για πρώτη φορά ειδικά για τον ίδιο και τη μουσική του. Η Κιάρα Φορτουνάτο από τη Βαρκελώνη ταξίδεψε στο Σαράγεβο για τη συναυλία, ενώ η Ζουζάνα Μπάγιερ έμαθε βοσνιακά λόγω της μουσικής του και αργότερα μετακόμισε στην πόλη, σύμφωνα με το FENA.

Κατά τη διάρκεια των τριών συναυλιών, το Σαράγεβο κατέγραψε σχεδόν 78 εκατομμύρια ευρώ σε φορολογητέο κύκλο εργασιών, με τα ξενοδοχεία και τα ιδιωτικά καταλύματα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Η αύξηση των επισκεπτών έγινε αισθητή σε εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα, μεταφορές και άλλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες διοργανώσεις εξελίσσονται έτσι σε σημαντική κινητήρια δύναμη του τουρισμού.

Μετά τις συναυλίες του Μέρλιν, το Σαράγεβο συνέχισε σχεδόν χωρίς ανάπαυλα. Η συναυλία των The Prodigy στις 13 Αυγούστου έφερε νέο κύμα επισκεπτών και την επόμενη ημέρα η πόλη πέρασε στον κινηματογραφικό ρυθμό, με την έναρξη του 32ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

Το Sarajevo Film Festival, που ξεκίνησε το 1995, κατά την τελευταία χρονιά της πολιορκίας, έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές διοργανώσεις της Ευρώπης. Μεταξύ των φετινών προσκεκλημένων είναι οι Γούντι Χάρελσον, Έμιλι Γουότσον, Πάβελ Παβλικόφσκι, Ντιέγκο Λούνα, Ασγκάρ Φαραντί και Σελίν Σιαμά. Ένα φεστιβάλ που γεννήθηκε όταν το Σαράγεβο ήταν σύμβολο του πολέμου αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά σήματά του.

Πέρα από τις εκδηλώσεις, η πόλη προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική συνύπαρξη ιστορίας και φύσης. Όπως περιγράφει το FENA, η Μπαστσάρσιγια διατηρεί τους παλιούς δρόμους των τεχνιτών και την παράδοση του βοσνιακού καφέ, την οθωμανική αρχιτεκτονική, ενώ σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων συναντά κανείς κτίρια της αυστροουγγρικής περιόδου, τζαμιά, εκκλησίες και μια συναγωγή.

Παράλληλα, τα ολυμπιακά βουνά Τρέμπεβιτς, Μπιέλασνιτσα, Ίγκμαν και Γιαχόρινα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία για πεζοπορία, ποδηλασία και χειμερινά σπορ.

Σήμερα, τέσσερις δεκαετίες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι άνθρωποι έρχονται ξανά στο Σαράγεβο, αλλά αυτή τη φορά για να γιορτάσουν. Έρχονται για τη μουσική, τον κινηματογράφο, την τέχνη, τη γαστρονομία και την ενέργεια της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ