Η Κύπρος καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ όσον αφορά την αδυναμία πρόσβασης σε γεύμα με πρωτεΐνη κάθε δεύτερη ημέρα, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat.
Μόλις 1,2% στην Κύπρο δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά γεύμα με κρέας
Η Κύπρος καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ όσον αφορά την αδυναμία πρόσβασης σε γεύμα με πρωτεΐνη κάθε δεύτερη ημέρα, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat.
Στην ΕΕ, το ποσοστό των πολιτών που δεν είχε τη δυνατότητα να καταναλώνει γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή αντίστοιχο χορτοφαγικό προϊόν κάθε δεύτερη ημέρα ανέρχεται στο 8,5%. Το ψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Ρουμανία.
Συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής
Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 12,1% των πολιτών της ΕΕ το 2025 δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά τη συστηματική συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Το ποσοστό κυμαινόταν από 3,9% στην Κροατία έως 27,3% στην Ελλάδα. Στην Κύπρο ανέρχεται στο 6,3% από 8,7% το 2024.
Όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, το 2% των πολιτών της ΕΕ δεν μπορούσε να καλύψει το κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο για προσωπική χρήση στο σπίτι. Τα ποσοστά κυμαίνονταν από 0,1% στη Φινλανδία έως 6,2% στη Ρουμανία. Στην Κύπρο περιορίζεται στο 0,2% από 0,3% το 2024.
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