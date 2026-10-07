Μόλις 1,2% στην Κύπρο δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά γεύμα με κρέας

Στην ΕΕ, το ποσοστό των πολιτών που δεν είχε τη δυνατότητα να καταναλώνει γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή αντίστοιχο χορτοφαγικό προϊόν κάθε δεύτερη ημέρα ανέρχεται στο 8,5%. Το ψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Ρουμανία.

Συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 12,1% των πολιτών της ΕΕ το 2025 δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά τη συστηματική συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Το ποσοστό κυμαινόταν από 3,9% στην Κροατία έως 27,3% στην Ελλάδα. Στην Κύπρο ανέρχεται στο 6,3% από 8,7% το 2024.

Όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, το 2% των πολιτών της ΕΕ δεν μπορούσε να καλύψει το κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο για προσωπική χρήση στο σπίτι. Τα ποσοστά κυμαίνονταν από 0,1% στη Φινλανδία έως 6,2% στη Ρουμανία. Στην Κύπρο περιορίζεται στο 0,2% από 0,3% το 2024.