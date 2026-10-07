Το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2026 απονεμήθηκε στους χημικούς Χένρι Μπ. Κάγκαν και Κένσο Σοάι για την ανακάλυψή τους σχετικά με τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press.
Το Νόμπελ Χημείας 2026 πάει στους Χένρι Κάγκαν και Κένσο Σοάι για την ασύμμετρη οργανική σύνθεση
Οι δύο χημικοί τιμήθηκαν για την πρωτοποριακή συμβολή τους στη μελέτη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση.
Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη. Ο Χένρι Κάγκαν είναι συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Paris-Sud στο Ορσέ της Γαλλίας, ενώ ο 95χρονος Κένσο Σοάι με το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο.
Όπως μεταδίδει το Associated Press, η βράβευση αναγνωρίζει τη συμβολή των δύο επιστημόνων στην ανάπτυξη της ασύμμετρης οργανικής σύνθεσης, μέσω της μελέτης των μη γραμμικών επιδράσεων και της αυτοκατάλυσης σε χημικές αντιδράσεις.
Το περσινό Νόμπελ Χημείας είχε απονεμηθεί σε τρεις επιστήμονες για την ανάπτυξη νέων μοριακών δομών που μπορούν να παγιδεύουν μεγάλες ποσότητες αερίων, δημιουργώντας προοπτικές τόσο για την αφαίρεση αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα όσο και για τη συλλογή υγρασίας από ερημικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το Associated Press.
Η φετινή εβδομάδα των απονομών ξεκίνησε τη Δευτέρα με το Νόμπελ Ιατρικής, το οποίο απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες για εργασία που οδήγησε στην ανάπτυξη εργαλείου που χρησιμοποιεί το φως για τη μελέτη της λειτουργίας του εγκεφάλου. Την Τρίτη ανακοινώθηκε το Νόμπελ Φυσικής για έρευνα που συνέβαλε στην κατανόηση μιας σπάνιας κατηγορίας νετρίνων, μεταδίδει το Associated Press.
Το Νόμπελ Λογοτεχνίας θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης. Η αυλαία των φετινών βραβείων θα πέσει τη Δευτέρα με την ανακοίνωση του Βραβείου Οικονομικών Επιστημών στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ.
Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται φέτος στα 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια, ανεξαρτήτως του αν το βραβείο απονέμεται σε ένα άτομο, ομάδα βραβευθέντων ή οργανισμό, σύμφωνα με το Associated Press.
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