Επιβεβαίωσαν την κινητοποίηση οι εκπαιδευτικές οργανώσεις

Η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών δεν οδήγησε σε αλλαγή στάσης, με τις οργανώσεις να θεωρούν ότι εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά βασικά ζητήματα που είχαν θέσει από την αρχή της συζήτησης.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της προέδρου της ΠΟΕΔ Μύριας Βασιλείου μετά τη συνάντηση. Όπως ανέφερε, «όχι μόνο δεν ακυρώνεται, αλλά επιβάλλεται η κινητοποίηση μετά την αναθεωρημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας».

Η ίδια ξεκαθάρισε παράλληλα και τον λόγο για τον οποίο οι τρεις οργανώσεις επιλέγουν πλέον να μεταφέρουν την κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό. «Πάμε Προεδρικό γιατί ξεκάθαρα πλέον ζητάμε παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του ζητάμε να ακούσει τα δίκαια, κατ’ εμάς, αιτήματά μας και να παρέμβει, προκειμένου να διορθωθούν οι στρεβλώσεις πριν να είναι αργά», ανέφερε.

Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις απευθύνθηκαν παράλληλα και προς την κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών, αλλά και τη στελέχωση και λειτουργία του δημόσιου σχολείου.