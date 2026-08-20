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Βέλγιο: Υπό έλεγχο η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και έναν αιώνα – 7.500 στρέμματα έγιναν στάχτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά από μία εβδομάδα μάχης των πυροσβεστών, παραμένουν 350 άτομα στην περιοχή – Φόβοι για «φωτιά ζόμπι» στους τυρφώνες

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στο Βέλγιο εδώ και έναν αιώνα τέθηκε υπό έλεγχο την Πέμπτη μετά από μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων που κράτησε μια βδομάδα.

«Σε αυτό το στάδιο, η φωτιά είναι πλέον υπό πλήρη έλεγχο και δεν αναμένεται να εξαπλωθεί, εκτός από μια σημαντική αλλαγή στις καιρικές συνθήκες ή άλλους απρόβλεπτους παράγοντες», ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη στην περιοχή High Fens.

Η φωτιά εξαπλώθηκε το Σαββατοκύριακο στο μισό μέγεθος του Μανχάταν, δηλαδή σε περίπου 7.500 στρέμματα, απανθρακώνοντας μια τεράστια έκταση τυρφώνων, πεύκων και μονοπατιών πεζοπορίας.

Υπήρξαν πολυάριθμες αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και ισχυροί άνεμοι κατέστησαν το έργο της πυρόσβεσης πολύ δύσκολο.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης επικεντρώνονται τώρα στην ανατολική πλευρά της περιοχής.

Επτά αεροσκάφη από τη Γερμανία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο και τη Σουηδία πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού στην περίμετρο της πυρκαγιάς και γύρω από αυτήν, όπου οι θερμοκρασίες εδάφους παρέμεναν «εξαιρετικά υψηλές».

Τα πληρώματα εναέριας υποστήριξης, που είχαν καθηλωθεί λόγω κακοκαιρίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, θα επιχειρούν πριν πέσει το σκοτάδι.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το έδαφος των τυρφώνων σημαίνει ότι η φωτιά μπορεί να συνεχίσει να καίει υπόγεια και να επανεμφανιστεί σε ένα φαινόμενο γνωστό ως «φωτιά ζόμπι».

Στην περιοχή παραμένουν συνολικά 350 πυροσβέστες και άλλο προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Έχουν επίσης αρθεί όλες οι εντολές εκκένωσης στην παραμεθόρια περιοχή από την Τετάρτη, επιτρέποντας στους κατοίκους αρκετών βελγικών οικισμών και μιας πόλης στα γερμανικά σύνορα να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε για λόγους που παραμένουν άγνωστοι σε μια περιοχή που επλήγη από μαζικές πυρκαγιές το 1911, κατά τη διάρκεια μιας παρόμοιας περιόδου καύσωνα.

Είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά της χώρας από τότε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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