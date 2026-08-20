Κίεβο: 38.000 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε σταθμούς του Μετρό για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις

Για ακόμη μία νύχτα, οι υπόγειοι σταθμοί του Μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν σε καταφύγια για χιλιάδες κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις. Κατά τη διάρκεια της μαζικής επίθεσης που σημειώθηκε τη νύχτα της 20ής Αυγούστου, περισσότεροι από 38.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 2.000 παιδιά, αναζήτησαν προστασία στους σταθμούς του Μετρό, σύμφωνα με στοιχεία της δημοτικής επιχείρησης του Κιέβου.

Ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες, την ώρα που ρωσικοί πύραυλοι και drones έπλητταν το Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Η επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 15 νεκρούς στην πρωτεύουσα, ενώ ο συνολικός απολογισμός στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή ανήλθε τουλάχιστον στους 16 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Η εικόνα στους δρόμους της πόλης ήταν εκείνη μιας ακόμη νύχτας πολέμου. Διασώστες αναζητούσαν ανθρώπους στα συντρίμμια κατεστραμμένων κτιρίων, μεταξύ των οποίων και ένα νοσοκομείο παίδων που υπέστη ζημιές, ενώ οικογένειες περίμεναν με αγωνία την ανάσυρση θυμάτων από πολυκατοικίες.

Για τους κατοίκους του Κιέβου, ωστόσο, η πρώτη γραμμή άμυνας βρίσκεται συχνά κάτω από τα πόδια τους. Οι σταθμοί του Μετρό έχουν εξελιχθεί, εδώ και χρόνια, σε ζωτικής σημασίας καταφύγια, προσφέροντας στους πολίτες έναν χώρο προστασίας όταν η πόλη δέχεται μαζικές επιθέσεις.

Μόλις τρία λεπτά για να προλάβουν

Ο χρόνος αντίδρασης είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι που χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα η Ρωσία εναντίον του Κιέβου κινούνται με ταχύτητες χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα και μπορούν να φτάσουν στην πρωτεύουσα μέσα σε λίγα λεπτά από την έκδοση της προειδοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίθεσης, οι πρώτες εκρήξεις σημειώθηκαν λιγότερο από τρία λεπτά μετά την επίσημη προειδοποίηση αργά το βράδυ της Τετάρτης, 19 Αυγούστου. Για τους κατοίκους, αυτό μεταφράζεται σε έναν αγώνα δρόμου προς το πλησιέστερο καταφύγιο, με τον χρόνο να μην επαρκεί πάντα για να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το Μετρό αποτελεί κρίσιμο κομμάτι του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της πόλης. Συνολικά 46 υπόγειοι σταθμοί λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο ως καταφύγια κατά τη διάρκεια των συναγερμών για αεροπορικές επιδρομές. Οι είσοδοι των σταθμών ανοίγουν, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ασφαλές σημείο, ενώ οι εργαζόμενοι του Μετρό, σε συνεργασία με την αστυνομία, φροντίζουν για την ομαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση.

Το Μετρό ως καταφύγιο πολέμου

Η καθημερινότητα των κατοίκων έχει διαμορφώσει και τους κανόνες χρήσης των σταθμών. Οι αρχές συνιστούν σε όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Μετρό ως καταφύγιο να φτάνουν στον σταθμό πριν από το κλείσιμό του για την εξυπηρέτηση επιβατών, καθώς το ωράριο λειτουργίας αναγράφεται σε κάθε σταθμό. Όπου είναι δυνατόν, προτείνεται η επιλογή κεντρικών σταθμών, οι οποίοι διαθέτουν συνήθως περισσότερο χώρο για την υποδοχή μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να παίρνουν μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα και να αποφεύγουν ογκώδη αντικείμενα, όπως στρώματα και σκηνές, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος όταν χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν προστασία. Ακόμη και οι κυλιόμενες σκάλες αποτελούν μέρος του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης. Οι επιβάτες καλούνται να μην κάθονται πάνω σε αυτές και να μην αφήνουν αντικείμενα, ώστε να μπορούν να τεθούν άμεσα σε λειτουργία σε περίπτωση ανάγκης ή επείγουσας εκκένωσης.

Πηγή: ΕΡΤ