Επιδημία Έμπολα: 70.000 δόσεις του εμβολίου Ervebo τίθενται στη διάθεση της ΛΔ Κονγκό

Αντιμέτωπος με την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση 70.000 δόσεων του εμβολίου Ervebo, που έχει λάβει άδεια κατά του στελέχους Ζαΐρ του ιού, αλλά όχι και του Μπουντιμπουγκιό που σοβεί αυτή την ώρα στη χώρα.

“Η κατανομή περιλαμβάνει 20.000 δόσεις που προορίζονται για κλινική δοκιμή φάσης 3 με στόχο να αποτιμηθεί η επίδραση του εμβολίου στον ιό Μπουντιμπουγκιό, και 50.000 δόσεις για τους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή και τους επαγγελματίες υγείας”, στη ΛΔ Κονγκό, εξήγησε σε μια ανακοίνωση ο ΠΟΥ.

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε στις 15 Μαΐου, με καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων, τη 17η επιδημία Έμπολα στη χώρα, σε βόρειες και ανατολικές περιοχές όπου το κράτος έχει αδύναμη παρουσία, οι υποδομές υγείας εκλείπουν, και η απόκριση ξεπεράστηκε από την εκτόξευση των κρουσμάτων.

Η επιδημία έχει στοιχίσει ήδη τη ζωή σε 2.420 ανθρώπους σε σύνολο 5.105 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΠΟΥ καθιστώντας αυτήν την έξαρση του Έμπολα την πιο φονική που έχει καταγραφεί ποτέ στη ΛΔ Κονγκό, όπου εξαπλώνεται με άνευ προηγουμένου ρυθμό.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΛΔ Κονγκό ζήτησε τη διάθεση εμβολίων Ervebo από το παγκόσμιο απόθεμα της Διεθνούς Ομάδας Συντονισμού (GIG) για την προμήθεια σε εμβόλια, στην οποία συμμετέχουν ο ΠΟΥ, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (Unicef), η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (FICR) και η ΜΚΟ Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF), με την οικονομική υποστήριξη της Συμμαχίας για τα Εμβόλια (Gavi).

“Τη Δευτέρα, η GIG ενημέρωσε την κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό για μια πρώτη άμεση διάθεση 70.000 δόσεων”, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο ΠΟΥ.

Οι ειδικοί του ΠΟY δεν γνωρίζουν ακόμη αν το Ervebo προστατεύει από το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό στους ανθρώπους, όμως τα πρώτα εργαστηριακά στοιχεία και σε ζώα δείχνουν ότι θα μπορούσε να προσφέρει κάποια προστασία.

Στις 7 Αυγούστου, ο ΠΟΥ είχε συστήσει να αξιολογηθεί σε κλινική δοκιμή το Ervebo, το οποίο παράγεται από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρία Merck.

Οι διαδικασίες κλινικής δοκιμής δεν έχουν ακόμη σταματήσει, αλλά αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη ΛΔ Κονγκό, τη μοναδική χώρα όπου κυκλοφορεί αυτή την ώρα το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό.

Δύο ειδικά εμβόλια κατά του στελέχους Μπουντιμπουγκιό είναι σε φάση κλινικών δοκιμών: το ένα αναπτύσσεται από τον αμερικανικό όμιλο Moderna, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία mRNA και το άλλο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εξάλλου, ένα εμβόλιο “rVSV Bundibugyo” το οποίο παρουσιάζεται από τον ΠΟΥ ως “το πιο υποσχόμενο”, αναμένεται να αναπτυχθεί από τη Hilleman Laboratories με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Ο Έμπολα, που μεταδίδεται μέσω των σωματικών υγρών και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ