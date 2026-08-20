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Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού - Νέο χτύπημα του εγκέλαδου στο «Δακτύλιο της Φωτιάς» (βίντεο)
| Κόσμος

Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού - Νέο χτύπημα του εγκέλαδου στο «Δακτύλιο της Φωτιάς» (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το περουβιανό Γεωφυσικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 7,2 Ρίχτερ, ενώ EMSC και USGS στα 6,7 – Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές

Βεβαίως — έτοιμο ως δημοσιογραφικό άρθρο:

Ισχυρός σεισμός στο Περού – Διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, με το περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής να την καταγράφει στα 7,2 Ρίχτερ, ενώ το EMSC και το USGS δίνουν μέγεθος 6,7 βαθμών.

Σύμφωνα με το Instituto Geofísico del Perú (IGP), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα, στην επαρχία Παρινακότσας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 108 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), από την πλευρά τους, κατέγραψαν τη δόνηση σε μέγεθος 6,7 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στην Κολομβία και λιγότερο από δύο μήνες μετά τον διπλό σεισμό που είχε καταγραφεί στη Βενεζουέλα.

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη δυτική πλευρά της Νότιας Αμερικής συνδέεται με τη σύγκλιση των τεκτονικών πλακών. Όπως έχει εξηγήσει ο γενικός διευθυντής της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας, Χούλιο Φιέρο Μοράλες, η σεισμικότητα στην περιοχή σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με την καταβύθιση της πλάκας Νάζκα κάτω από την πλάκα της Νότιας Αμερικής.

Η πλάκα της Νάζκα αποτελεί μέρος της ευρύτερης γεωλογικής ζώνης του λεγόμενου «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού. Η κίνησή της κάτω από την πλάκα της Νότιας Αμερικής συνδέεται με τη δημιουργία ισχυρών σεισμών, βαθιών ωκεάνιων τάφρων και της ηφαιστειακής δραστηριότητας κατά μήκος των Άνδεων.

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