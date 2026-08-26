Η Ναμίμπια ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη παγκοσμίως εξόρυξη φωσφορικών από τον βυθό, παρά τις αντιδράσεις

Η Ναμίμπια χορήγησε περιβαλλοντική άδεια για ένα υπεράκτιο έργο εξόρυξης φωσφορικών αλάτων, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη παγκοσμίως εμπορική επιχείρηση εκσκαφής του ορυκτού από τον βυθό της θάλασσας, παρά την αντίθεση περιβαλλοντικών οργανώσεων και του αλιευτικού κλάδου.

Η εξόρυξη σε βαθιά νερά αποσκοπεί στην αξιοποίηση μέχρι τώρα ανέγγιχτων κοιτασμάτων στον πυθμένα της θάλασσας, τα οποία περιλαμβάνουν μια σειρά πρώτων υλών, όπως το κοβάλτιο και το νικέλιο, αλλά ο νεοσύστατος κλάδος έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα αδρανής λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Το κυβερνητικό πιστοποιητικό που εκδόθηκε αυτόν τον μήνα αποτελεί το επόμενο βήμα στα σχέδια της Namibian Marine Phosphate (NMP) για την εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα σε απόσταση περίπου 120 χιλιομέτρων από την πόλη του Walvis Bay, με σκοπό την εξόρυξη του βασικού συστατικού των λιπασμάτων που είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία.

Η NMP δήλωσε ότι η έγκριση δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει αμέσως εμπορικές εξορυκτικές δραστηριότητες, καθώς πρέπει ακόμη να ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης χερσαίας υποδομής.

Ωστόσο, το πιστοποιητικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους οικολόγους, με την Ομοσπονδία Ενώσεων Αλιείας της Ναμίμπια να απειλεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να αμφισβητήσει την εγκυρότητά του.

Εάν προχωρήσει, το έργο «Sandpiper» θα αποτελέσει παγκόσμια πρωτιά, καθώς άλλα έργα εξόρυξης φωσφορικών αλάτων σε υπεράκτιες περιοχές έχουν ανασταλεί λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Η NMP έχει δηλώσει ότι προβλέπει ελεγχόμενη εκβάθυνση σε έκταση περίπου 1,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων ετησίως, με στόχο την παραγωγή τριών εκατομμυρίων τόνων συμπυκνώματος φωσφορικού άλατος ανά έτος.

Κατά τη διάρκεια της 20ετούς περιόδου ισχύος της άδειας, αυτό θα αντιστοιχούσε στο 0,002% του θαλάσσιου πυθμένα της Ναμίμπια, ανέφερε η εταιρεία μετά την ανακοίνωση της έγκρισης.

Ωστόσο, «η NMP δεν σχεδιάζει καμία άμεση ή επείγουσα εμπορική δραστηριότητα», δήλωσε ο όμιλος, ο οποίος ανήκει κατά 85% σε μια εταιρεία εξόρυξης με έδρα το Ομάν.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι εκδόθηκε το περιβαλλοντικό πιστοποιητικό έθεσε τέλος σε δεκαετή περίοδο σιωπής σχετικά με το έργο.

Στον όμιλο είχε χορηγηθεί άδεια το 2011, αλλά το έργο σταμάτησε το 2013 λόγω ανησυχιών για τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην εμπορική αλιευτική βιομηχανία της Ναμίμπια, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η υποβρύχια εκσκαφή ενέχει τον κίνδυνο απελευθέρωσης βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών που βρίσκονται παγιδευμένα βαθιά στον βυθό, τα οποία θα μπορούσαν να εισέλθουν στη θαλάσσια τροφική αλυσίδα και να θέσουν σε κίνδυνο τα εμπορικά αλιευτικά αποθέματα, δήλωσε η θαλάσσια επιστήμονας Μπράουνεν Κέρι.

Επιπλέον, επειδή το φωσφορικό άλας είναι ένα εμπόρευμα χαμηλής αξίας, πρέπει να εκσκαφθούν τεράστιες ποσότητες για να καταστούν οι εργασίες βιώσιμες, πρόσθεσε.

«Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη εξεταστεί σε καμία από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων», ανέφερε.

Αν και η Ναμίμπια δεν είναι η μόνη χώρα που διαθέτει κοιτάσματα φωσφορικού άλατος, άλλες χώρες έχουν αποφασίσει να μην προχωρήσουν στην εξόρυξη από τον ωκεανό, πρόσθεσε. «Η Νέα Ζηλανδία έχει αποδείξει κατηγορηματικά ότι δεν είναι βιώσιμη, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική άποψη», είπε.

Ο ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος Πίτερ Κάνινγκχαμ δήλωσε ότι οι πιθανές ροές ιζημάτων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους βραχώδεις παράκτιους οικοτόπους, την ωοτοκία των καραβίδων και τα αναπαραγόμενα είδη.

«Δεν αξίζει για τη Ναμίμπια να πειραματιστεί στον θαλάσσιο πυθμένα της, θέτοντας σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή και ολόκληρη τη ροή των ωκεάνιων υδάτων για κάτι τόσο απλό όσο το φωσφορικό άλας», δήλωσε στο AFP.

«Αν έχουμε πρόβλημα με τα ορυχεία στην ξηρά, μπορείτε να φανταστείτε ποιο θα ήταν το πρόβλημα με τα υποβρύχια ορυχεία», είπε ο Κάνινγκχαμ.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ocean Conservation Namibia» δήλωσε ότι το έργο «απειλεί να μετατρέψει το θαλάσσιο οικοσύστημα της Ναμίμπια σε μια μη δοκιμασμένη πειραματική ζώνη, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους θαλάσσιους οικοτόπους, την ποιότητα των υδάτων και την τοπική αλιεία».

«Η εξόρυξη θαλάσσιου φωσφορικού άλατος σε αυτή την κλίμακα δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ πουθενά στον κόσμο», ανέφερε η οργάνωση μετά την έκδοση της άδειας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη Ναμίμπια να γίνει ένα παγκόσμιο πειραματόζωο», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ