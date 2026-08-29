Νεπάλ: Μάχη με σχοινιά και drones σε σήραγγα με 100 παγιδευμένους - Σχεδόν 2.500 αγνοούμενοι

Στους 616 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ 2.301 τραυματίες νοσηλεύονται ή λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Την ίδια στιγμή, περίπου 2.500 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται εκατέρωθεν των συνόρων Νεπάλ και Κίνας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της χώρας το πρωί του Σαββάτου (29/08). Ανάμεσα στους αγνοούμενους συγκαταλέγονται δεκάδες πολίτες των ΗΠΑ, καθώς και υπήκοοι άλλων κρατών.

Όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης βρίσκονται στην τέταρτη συνεχόμενη ημέρα τους, με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τις σοβαρές καταστροφές στις υποδομές να δυσκολεύουν σημαντικά την πρόσβαση στα σημεία που έχουν πληγεί περισσότερο. Το Σάββατο η κακοκαιρία δεν επέτρεψε τη λειτουργία των ελικοπτέρων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Νεπάλ, ενώ πολλές κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες λόγω των ζημιών σε οδικούς άξονες και γέφυρες.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αλλοδαπών που βρίσκονταν στην περιοχή είτε για πεζοπορία και ορειβασία είτε για θρησκευτικούς λόγους.

Πάνω από 100 άτομα παραμένουν παγιδευμένα σε σήραγγα

Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο υδροηλεκτρικό έργο Upper Trishuli-1, στην επαρχία Ρασούβα, όπου εκτιμάται ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε σήραγγα που έχει γεμίσει με λάσπη.

Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς σε ορισμένα σημεία το ύψος της λάσπης αγγίζει το ενάμισι μέτρο. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση σχοινιών, καλαθιών και drones, αφού τα οχήματα δεν μπορούν να φτάσουν παντού, ενώ οι δυνατότητες προσγείωσης ελικοπτέρων είναι περιορισμένες.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη τη συνοριακή ζώνη. Οδικό δίκτυο, γέφυρες, σπίτια και εγκαταστάσεις παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στα δίκτυα επικοινωνιών.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τις λίμνες που δημιουργήθηκαν έπειτα από καταρρεύσεις πάγου και βράχων στα Ιμαλάια, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης νέων πλημμυρικών φαινομένων. Μία από αυτές υπερχείλισε την Παρασκευή, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν προσωρινά τις επιχειρήσεις, ενώ μια δεύτερη παραμένει υπό συνεχή επιτήρηση.

Το Νεπάλ απευθύνει έκκληση για εξειδικευμένη διεθνή συνδρομή

Αντιμέτωπη με το μέγεθος της καταστροφής, η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει ζητήσει διεθνή υποστήριξη σε εξειδικευμένους τεχνικούς τομείς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν απαιτείται προς το παρόν η συνδρομή ξένων δυνάμεων στις γενικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σισίρ Χανάλ ανέφερε στο Reuters ότι η χώρα χρειάζεται τεχνογνωσία και ειδικό εξοπλισμό για επιχειρήσεις σε σήραγγες, για τη διαδικασία ταυτοποίησης θυμάτων και εξετάσεων DNA, καθώς και για την αποκατάσταση των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών.

Επιπλέον, το Κατμαντού έχει απευθύνει αίτημα προς την Ινδία και την Κίνα για την προμήθεια προκατασκευασμένων γεφυρών Bailey, ώστε να αποκατασταθεί η σύνδεση με περιοχές όπου έχουν καταστραφεί περίπου είκοσι γέφυρες.

Την ίδια ώρα, ισχυρές πιέσεις δέχεται και το σύστημα υγείας. Όπως δήλωσε ο Χανάλ, πολλές σοροί έχουν μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις από τα σημεία της καταστροφής, ενώ σε ορισμένα νοσοκομεία δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές για τη φύλαξη και αναγνώρισή τους.

Πάνω από 90.000 πληγέντες χρειάζονται βοήθεια

Οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται διαρκώς όσο συνεχίζεται η αποτίμηση των συνεπειών της καταστροφής. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί άμεσα και χρειάζονται υποστήριξη, ενώ η UNICEF εκτιμά ότι περίπου 17.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Δεκάδες σχολικές μονάδες έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Η μεγάλη έκταση των καταστροφών, σε συνδυασμό με τη δυσκολία πρόσβασης σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές, δυσχεραίνει τόσο την παροχή βοήθειας όσο και την πλήρη αποτύπωση των ζημιών.

Έως και 5 δισ. δολάρια το κόστος αποκατάστασης

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις οικονομικές συνέπειες δείχνουν ότι η ανοικοδόμηση θα απαιτήσει ιδιαίτερα υψηλά κονδύλια.

Ο υπουργός Οικονομικών του Νεπάλ, Σουάρνιμ Γουάγκλε, δήλωσε στο Reuters το Σάββατο ότι το κόστος των έργων αποκατάστασης μετά τις πλημμύρες εκτιμάται μεταξύ 4 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια αρχική εκτίμηση, καθώς η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί από το μέγεθος των καταστροφών που έχουν υποστεί δρόμοι, γέφυρες, κατοικίες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές της χώρας.