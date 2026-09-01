Το ναυάγιο στην Κερύνεια φέρνει «κύμα» ανησυχίας στην Τουρκία - Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια των πλοίων

Το ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου στη γραμμή Κερύνεια–Τασουτζού άνοιξε στην Τουρκία συζήτηση για την ασφάλεια των ακτοπλοϊκών συνδέσεων στα Δαρδανέλια, την Ίμβρο και την Τένεδο.

Σύμφωνα με την τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τοπικοί φορείς ζητούν να δημοσιοποιηθούν οι τεχνικοί έλεγχοι, τα προγράμματα συντήρησης, η κατάσταση των σωστικών μέσων και τα κριτήρια για την εκτέλεση δρομολογίων σε κακές καιρικές συνθήκες.

Η συζήτηση αφορά κυρίως τον τουρκικό στόλο της GESTAŞ, που εξυπηρετεί τις γραμμές των Δαρδανελίων και των νησιών. Η εφημερίδα υπενθυμίζει παλαιότερες βλάβες, προσαράξεις και περιστατικά κατά τα οποία πλοία έμειναν ακυβέρνητα ή χρειάστηκε η επέμβαση της Ακτοφυλακής.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το Gökçeada-1, το οποίο είχε προσαράξει το 2015 και το 2018 έπειτα από μηχανικές βλάβες.

Εκπρόσωποι τοπικών φορέων τονίζουν ότι η τραγωδία στην Κερύνεια δεν δικαιολογεί αυθαίρετες κατηγορίες, αλλά επιβάλλει αυστηρότερους ελέγχους και πλήρη διαφάνεια.

Το θέμα αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς η νέα τουρκική νομοθεσία προβλέπει αυστηρότερες τεχνικές αξιολογήσεις για πλοία άνω των 25 ετών.

Βασικό αίτημα των κατοίκων της Ίμβρου και της Τενέδου, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, είναι «η ασφάλεια να προηγείται του κέρδους».

Πηγή: ΚΥΠΕ