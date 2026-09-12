Φωτιά σε φυλακή στο Κομπάνι έπειτα από εξέγερση, επτά κρατούμενοι νεκροί

Πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης σε φυλακή στην πόλη Κομπάνι, με πλειοψηφία Κούρδων, στη βόρεια Συρία, σκότωσε τουλάχιστον επτά κρατούμενους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο.

Η βία ξέσπασε στην πόλη αυτή την εβδομάδα, καθώς οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για τη δολοφονία του Σάμι Σεχμούς Χίσο, ενός πρώην Κούρδου μαχητή.

«Επτά κρατούμενοι πέθαναν και δεκάδες τραυματίστηκαν, κάηκαν ή ασφυκτιούν μετά από την εξέγερση», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ανέφερε ότι οι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στο κτίριο της φυλακής και η φωτιά εξαπλώθηκε σε αρκετούς κοιτώνες.

Τον Ιανουάριο, η συριακή Κυβέρνηση και οι Κούρδοι, οι οποίοι κάποτε έλεγχαν τμήματα της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας, κατέληξαν σε συμφωνία ενσωμάτωσης μετά από συγκρούσεις που οδήγησαν τους Κούρδους να χάσουν εδάφη.

Τον περασμένο μήνα, ο ηγέτης των Σύρων Κούρδων, Μαζλούμ Αμπντί, δήλωσε ότι η ενσωμάτωση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών των Κούρδων στο συριακό κράτος είχε ολοκληρωθεί και ανακοίνωσε τη διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, υπό την ηγεσία των Κούρδων, λίγες μέρες αργότερα.

Η εξέγερση στη φυλακή ήταν το πρώτο περιστατικό από τότε που ανακοινώθηκε η διάλυση.

Ο Χίσο, γνωστός και ως Σεπάν, φέρεται να απήχθη πριν η σορός του επιστραφεί με τραύματα από σφαίρες την Πέμπτη, στη βορειοανατολική επαρχία Χασακέχ.

Ο Κυβερνήτης της επαρχίας Χασακέχ, Νουρεντίν Αχμέντ Άισα, καταδίκασε «το αποτρόπαιο έγκλημα».

Ο Σιπάν Χάμο, περιφερειακός βοηθός Υπουργός Άμυνας και πρώην ανώτερος Κούρδος στρατιωτικός αξιωματούχος, δήλωσε ότι αρκετά άτομα είχαν ήδη συλληφθεί για την υπόθεση και προέτρεψε τους κατοίκους να «επιδείξουν υπομονή και αυτοσυγκράτηση».

Κούρδοι είχαν συγκεντρωθεί σε πολλά μέρη του βορρά και του βορειοανατολικού τμήματος για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των βιαιοτήτων της Παρασκευής, «παράνομοι» επιτέθηκαν σε περιπολικά και στο κτίριο της Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφάλειας.

Αναπτύχθηκαν δυνάμεις ασφαλείας, πρόσθεσε. Η ανάπτυξη δυνάμεων εντός της περιμέτρου της φυλακής του Κομπάνι οδήγησε ορισμένους κρατούμενους να φοβούνται ότι θα μεταφερθούν αλλού και, πανικόβλητοι, έβαλαν φωτιά σε ορισμένους κοιτώνες, ανέφερε το Σάββατο το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ανέφερε ότι εννέα κρατούμενοι είχαν πεθάνει, ένας αριθμός υψηλότερος από αυτόν που ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Το Κομπάνι έχει συμβολική αξία για τους Κούρδους, καθώς εκεί οι Κούρδοι μαχητές απώθησαν και νίκησαν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους το 2015.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ