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Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, ενώ θύματα καταγράφηκαν στη Ζαπορίζια και στο Κριβί Ριχ.

Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά δέκα ουκρανικών περιοχών σκότωσαν τρεις ανθρώπους, τραυμάτισαν δεκάδες και κατέστρεψαν κτίρια κατοικιών και υποδομές σε όλη τη χώρα, ανέφερε το Σάββατο ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ ένας ακόμα πολίτης σκοτώθηκε στην πόλη καταγωγής του Ζελένσκι, Κριβί Ριχ, ανέφερε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, στην Κριβί Ριχ, αλλά και στο Κίεβο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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