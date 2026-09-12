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Στα €3,3 δισ. το εμπόριο Κύπρου-Ελλάδας το 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της Κύπρου, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός

Στα €3,3 δισ. ανήλθε το συνολικό εμπόριο προϊόντων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας το 2025, με την Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της Κύπρου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ενόψει της συνάντησής του τη Δευτέρα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρη Θεοχάρη.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ,  ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι στη συνάντησή του με τον Έλληνα Υφυπουργό θα συζητηθούν κατεξοχήν εμπορικά θέματα, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των ήδη στενών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας.

«Η συνάντηση είναι περισσότερο εποικοδομητική στα πλαίσια της περαιτέρω ενίσχυσης των ήδη στενών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Κύπρου με την Ελλάδα», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η συνάντηση επικεντρώνεται στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που αφορά το διεθνές εμπόριο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο για την Κύπρο τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές.

«Το 2025, το συνολικό εμπόριο προϊόντων μεταξύ των δύο χωρών είχε φτάσει στα 3,3 δισ.», ανέφερε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι «ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος, πέραν όλων των άλλων για τα οποία είναι η Ελλάδα για την Κύπρο».

Διευκρίνισε παράλληλα ότι στη συνάντηση δεν θα συζητηθούν θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά θέματα κατεξοχήν εμπορικά.

Σύντομη συζήτηση με Χέρτζογκ

Ερωτηθείς για τα ενεργειακά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Κύπρου και Ισραήλ, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ στην Κύπρο, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι, κατά τη συνάντησή τους στο αεροδρόμιο, είχαν μια σύντομη συζήτηση για ζητήματα όπως το κλείσιμο του Αφροδίτη - Ισάι και η ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία είχε περισσότερο εθιμοτυπικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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ΚΥΠΡΟΣΥπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και ΒιομηχανίαςΜιχάλης ΔαμιανόςΕΛΛΑΔΑΕΜΠΟΡΙΟ

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