«Θα λάτρευα να δω μια ενωμένη Ιρλανδία»: Η δήλωση Τραμπ που προκαλεί αντιδράσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι “ θα λάτρευε” να δει την Ιρλανδία ενωμένη με την Βόρεια Ιρλανδία που τελεί υπό βρετανική διοίκηση και ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί τελικά.

“ Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μαρτίν στο Δουβλίνο.

“ Όπως το βλέπω εγώ θα συμβεί τελικά... Νομίζω ότι θα είναι μία φανταστική εξέλιξη”.

“ Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό..., αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο”.

Βρετανία: Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Λονδίνου για την ένωση της Ιρλανδίας

Η θέση του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για την ένωση της Ιρλανδίας παραμένει αμετάβλητη, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του, μετά από σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι “ θα λάτρευυε” να δει μία ενωμένη Ιρλανδία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών του κοινοβουλίου την Τετάρτη σχετικά με το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος για τα σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Μπέρναμ δήλωσε: “ Δεν είμαι ενήμερος ότι υπάρχει μία πλειοψηφική δημόσια υποστήριξη για ένα άλλο δημοψήφισμα, αλλά μέχρι αυτό ν’ αλλάξει, δεν θα υπάρξει άλλο”.

Ένας εκπρόσωπος από το γραφείο του Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού ισχύουν ακόμα μετά τη δήλωση του Τραμπ στους δημοσιογράφους που ακολούθησε τη συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μαρτίν στο Δουβλίνο, ότι η ένωση θα πραγματοποιηθεί τελικά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ