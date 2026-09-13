Η «Πύλη των Δακρύων» στο στόχαστρο των Χούθι: Νέος εφιάλτης για τον Τραμπ μετά την απειλή στο Ορμούζ

Μια ταχεία επίθεση των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρνει την οργάνωση σε θέση να απειλήσει έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαύλους της Μέσης Ανατολής, δημιουργώντας ένα νέο και ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μαχητές των Χούθι προελαύνουν προς τα νότια κατά μήκος των ακτών της Υεμένης, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να περιορίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την «Πύλη των Δακρύων» στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Την Παρασκευή, οι Χούθι έφτασαν στο νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο μέσο των στενών, ανάμεσα στην Υεμένη και την Αφρική.

Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετά την ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό στα λιμάνια της στην Ερυθρά Θάλασσα για τις εξαγωγές πετρελαίου της.

Ο κίνδυνος να βρεθούν υπό απειλή δύο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα

Η εξέλιξη στην Υεμένη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή έρχεται ενώ ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές μεταφορές.

Το Ιράν έχει απαντήσει στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις διαταράσσοντας τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Εάν οι Χούθι καταφέρουν να κλείσουν ή να καταστήσουν ουσιαστικά μη ασφαλή τη διέλευση από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο σοβαρό σημείο συμφόρησης.

Σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο Reuters, το συγκεκριμένο πέρασμα συνδέεται με περίπου 7% των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών και περίπου 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

«Αυτό ήταν πάντα το χειρότερο σενάριο: οι Ιρανοί να ασκούν έλεγχο όχι μόνο στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά σημεία στρατηγικής πίεσης στον κόσμο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σένκερ, πρώην βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Εγγύς Ανατολής.

Ο Τραμπ δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα

Η Ουάσιγκτον βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή.

Από τη μία πλευρά, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν εύκολα το κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εκτοξεύσει περαιτέρω τις τιμές της ενέργειας και να προκαλέσει νέες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο.

Από την άλλη, μια νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Χούθι θα αποτελούσε ένα ακόμη μέτωπο για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ήδη έχουν επιβαρυνθεί από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε την Πέμπτη στον Τραμπ και ζήτησε αμερικανική στρατιωτική βοήθεια για την αντιμετώπιση των Χούθι, σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει προς το παρόν σε άμεση στρατιωτική επέμβαση, αλλά θα προσφέρει στη Σαουδική Αραβία πληροφορίες και δεδομένα από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο ίδιος ο Τραμπ επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι είχε συνομιλήσει με τον Σαουδάραβα διάδοχο. Ανέφερε επίσης ότι οι ίδιοι οι Χούθι είχαν επικοινωνήσει με την αμερικανική κυβέρνηση ζητώντας από την Ουάσιγκτον να μην εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προτεραιότητά της είναι η προστασία των εθνικών συμφερόντων και, μεταξύ άλλων, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επιδιώκει να αφήσει τους περιφερειακούς συμμάχους να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιφερειακών απειλών.

Οι Χούθι έχουν ήδη αποδειχθεί δύσκολος αντίπαλος

Το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης είναι ιδιαίτερα περίπλοκο επειδή οι Χούθι έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικοί σε προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, πριν από 12 χρόνια. Η στρατιωτική επέμβαση υπό τη Σαουδική Αραβία που ακολούθησε δεν κατάφερε να τους εκτοπίσει.

Μια νέα αμερικανική επίθεση θα μπορούσε επίσης να ακυρώσει ουσιαστικά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί πέρυσι, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ σταμάτησαν τους βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι με αντάλλαγμα τον τερματισμό των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η επιστροφή των αμερικανικών δυνάμεων σε άμεσες επιχειρήσεις θα μπορούσε να εκθέσει εκ νέου αμερικανικά πλοία και αεροσκάφη σε πυραυλικές και επιθέσεις με drones από την Υεμένη.

Τι θα σήμαινε μια επιχείρηση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις

Μια στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι θα απαιτούσε σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, καθώς και την αξιοποίηση αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τον εντοπισμό θέσεων των Χούθι, οι οποίες έχουν μεταβληθεί από την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, η κατάρριψη drones και πυραύλων από αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τα ήδη περιορισμένα αποθέματα πυρομαχικών και αναχαιτιστών αεράμυνας των ΗΠΑ.

Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος, πάντως, απέρριψε την εκτίμηση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κινδυνεύουν να υπερφορτωθούν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει ο πρόεδρος.

«Η Υεμένη μπορεί να μας χαλάσει τη μέρα»

Ο πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Υεμένη, Τιμ Λέντερκινγκ, εκτίμησε ότι, από τη στιγμή που ο Τραμπ δείχνει απροθυμία να εμπλακεί άμεσα στρατιωτικά εναντίον των Χούθι, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και τη διπλωματική και υλική στήριξη προς τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Η κατάσταση, πάντως, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημμα για τον Τραμπ: είτε θα πρέπει να διαθέσει αμερικανικές δυνάμεις και πολύτιμα συστήματα αεράμυνας για να ανακόψει τους Χούθι είτε θα αφήσει τη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της να αντιμετωπίσουν μόνοι τους την απειλή.

Και όσο οι Χούθι πλησιάζουν στον έλεγχο ενός από τα σημαντικότερα περάσματα της Ερυθράς Θάλασσας, το κόστος οποιασδήποτε από τις δύο επιλογές αυξάνεται.

πηγή: ερτ