Πυρά Ουστέλ για την απόφαση των ΗΠΑ - «Δεν παραχωρούμε εγγυήσεις και τουρκικό στρατό»

Η απόφαση των ΗΠΑ για παράταση της άρσης πώλησης όπλων στην Κύπρο για ακόμη έναν χρόνο «διευκολύνει τον εξοπλισμό της ε/κ διοίκησης και αποτελεί άμεσο ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τον τ/κ λαό, τη στρατηγική ισορροπία στο νησί και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου», υποστήριξε, σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Ενότητηας (ΚΕΕ) και «πρωθυπουργός» στα κατεχόμενα, Ουνάλ Ουστέλ.

Είπε, ακόμη, πως «δεν θα ανοίξουμε την αποτελεσματική και πραγματική εγγύηση της Τουρκίας προς συζήτηση. Δεν θα επιτρέψουμε η παρουσία Τούρκων στρατιωτών στο νησί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δεν θα παραχωρήσουμε την κυριαρχία μας, το κράτος μας και την ασφάλεια του λαού μας».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην δήλωσή του ο κ. Ουστέλ έκανε λόγο σε μια ολοένα και πιο ανασφαλή περίοδο κατά την οποία οι πόλεμοι εξαπλώνονται στην περιοχή και η Ανατολική Μεσόγειος στρατιωτικοποιείται ραγδαία, προσθέτοντας ότι η αστάθεια που δημιουργείται από τις επιθετικές πολιτικές του Ισραήλ επηρεάζει πλέον άμεσα την ασφάλεια της Κύπρου και πως "η ε/κ πλευρά προτιμά τον εξοπλισμό αντί να μειώσει τις εντάσεις στην περιοχή".

Ο εξοπλισμός του νησιού απειλεί άμεσα την ασφάλεια των Τ/κ και την ευαίσθητη ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστήριξε ο κ. Ουστέλ, προσθέτοντας ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι μια περίοδος κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι ασφαλείας.

Υποστήριξε επίσης ότι η ε/κ πλευρά δεν ενεργεί μόνο στον στρατιωτικό τομέα, αφού, όπως ανέφερε, και "η οικονομική ύπαρξη των Τ/κ δέχεται επίθεση με νομικά μέσα" και το ζήτημα της ιδιοκτησίας "μετατρέπεται σε πολιτικό και οικονομικό όπλο". Είπε ότι επιχειρηματίες, επενδυτές και πολίτες "εκφοβίζονται με διεθνή εντάλματα σύλληψης και στόχος είναι να διαταραχθεί το επενδυτικό περιβάλλον και να αποδυναμωθεί η οικονομία".

Η «κυβέρνηση», πρόσθεσε, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι ασφαλείας στην περιοχή συζητήθηκαν με την «μητέρα πατρίδα Τουρκία», αξιολογήθηκαν η "μεταβαλλόμενη στρατιωτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και ο εξοπλισμός της ε/κ πλευράς", ενώ οι εξελίξεις στη Γαλάζια Πατρίδα παρακολουθούνται στενά.

Ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι εργάζονται πάνω σε βήματα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια του «λαού και του κράτους».

Πηγή: ΚΥΠΕ