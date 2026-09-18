«Έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή» λέει ο Τούρκος ΥΠΑΜ σε συζήτηση για S-400

Στο επίκεντρο της τουρκικής Βουλής επανήλθαν οι ρωσικοί S-400, με τον Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ να δηλώνει ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα οπλικά τους συστήματα να είναι «έτοιμα για πόλεμο ανά πάσα στιγμή».

Σύμφωνα με την Χουριέτ, ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Καλού Κόμματος Τουρχάν Τσομέζ, κατέθεσε δύο γραπτές ερωτήσεις προς τον Υπουργό Άμυνας σχετικά με την τύχη των συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας S-400, που προμηθεύτηκε η Τουρκία από τη Ρωσία.

Ο Τσομέζ ρώτησε συγκεκριμένα εάν οι S-400 έχουν ενσωματωθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ραντάρ, έγκαιρης προειδοποίησης, διοίκησης και ελέγχου και αεράμυνας της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ απάντησε, λέγοντας ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμυνας και των μαχητικών αεροσκαφών, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτάται στο πεδίο και λαμβάνουν κάθε είδους μέτρο ώστε να είναι έτοιμα για πόλεμο ανά πάσα στιγμή».

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι, παράλληλα με τις υφιστάμενες δυνατότητες, οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται με ταχέως αναπτυσσόμενα προϊόντα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

«Οι απαραίτητες αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από το Υπουργείο μας σύμφωνα με τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις στο θέμα, η κοινή γνώμη θα ενημερωθεί εγκαίρως από τις επίσημες αρχές», δήλωσε ο Γκιουλέρ.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ