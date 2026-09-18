Αυστραλία: Οι αρχές θα θέτουν υπό κράτηση τους τουρίστες που παραμένουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Οι αρχές της Αυστραλίας θα θέτουν υπό κράτηση τους τουρίστες που παραμένουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους, προειδοποίησε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής της πολιτικής.

Ήδη από χθες Πέμπτη ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ ανακοίνωσε περιορισμούς που αφορούσαν τις βίζες για σπουδαστές και για όσους ταξιδεύουν στο πλαίσιο προγραμμάτων εργασίας και διακοπών, δηλώνοντας ότι ήθελε να δείξει πως η κυβέρνηση έχει θέσει το ζήτημα της μετανάστευσης «υπό έλεγχο».

Οι νέοι κανονισμοί θα περιορίσουν, ειδικότερα, τη δυνατότητα μετάβασης από τον έναν κύκλο σπουδών στον άλλον με σκοπό την παράταση της παραμονής στη χώρα, καθώς και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη διαμονή για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

Ο Μπερκ σημείωσε εξάλλου ότι θα δημιουργηθούν 250 νέες θέσεις κράτησης και θα προσληφθούν 100 επιπλέον μέλη των δυνάμεων της τάξης για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα που παραμένουν στην Αυστραλία μετά τη λήξη της ισχύος βίζας τους.

Σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών Ματ Τισλθγουάιτ διευκρίνισε ότι όσοι έχουν λάβει απλή τουριστική βίζα θα κινδυνεύουν να τεθούν υπό κράτηση αν παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της. «Πιστεύουμε ότι πράγματι αυτό το αποτρεπτικό μέσο θα εγγυηθεί ότι οι άνθρωποι θα σέβονται τους όρους» διαμονής στην Αυστραλία, δήλωσε μιλώντας στο αυστραλιανό μέσο News24.

Το μέτρο επέκρινε το Αυστραλιανό Συμβούλιο Τουρισμού, που εκπροσωπεί χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου, με τη διευθύντριά του Έριν ΜακΛίοντ να δηλώνει ότι ανησυχεί για την εικόνα της χώρας. Η σύλληψη τουριστών κινδυνεύει «να αποβεί πραγματικά βλαπτική, καθώς ο τουρισμός είναι σημαντικό κομμάτι της αυστραλιανής οικονομίας», πρόσθεσε η ίδια.

Υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης εξέφρασαν την ανησυχία τους, όπως για παράδειγμα η Ρεμπέκα Έκαρντ του Αυστραλιανού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, η οποία εκτίμησε ότι η «τιμωρητική» πτυχή του μέτρου είναι παράνομη. Κατήγγειλε επίσης την ανεπαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στα κέντρα κράτησης.

Χθες ο Μπερκ διέψευσε ότι η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής που υιοθετεί η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Άντονι Αλμπανέζι αποτελεί απάντηση στην άνοδο της δημοτικότητας του ακροδεξιού κόμματος One Nation, το οποίο φαίνεται να συγκεντρώνει το 25% της πρόθεσης ψήφου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Αντιθέτως ο υπουργός Εσωτερικών επικαλέστηκε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. «Πρέπει να μειώσουμε επαρκώς τη μετανάστευση ώστε η στέγαση να έχει την ευκαιρία να καλύψει την υστέρηση», δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους, αν και τόνισε ότι η έλλειψη κατοικιών δεν οφείλεται στους μετανάστες.

Η μετανάστευση παραμένει «θεμελιωδώς μια δύναμη για την Αυστραλία», αλλά οι Αυστραλοί θέλουν να ξέρουν ότι η κυβέρνηση «την έχει υπό έλεγχο», σημείωσε ο Μπερκ.

Η Αυστραλία, με σχεδόν 28 εκατομμύρια κατοίκους, κατέγραψε καθαρό πλεόνασμα μετανάστευσης 292.000 ατόμων κατά το τελευταίο οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες. Στόχος είναι ο αριθμός αυτός να μειωθεί στις 225.000 μόλις τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία, εξήγησε ο ίδιος.

Εξάλλου στη χώρα υπάρχουν 753.000 αλλοδαποί σπουδαστές, με την πλειονότητα αυτών να κατάγονται από την Ινδία και την Κίνα. Συνολικά περίπου 77.000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία μετά τη λήξη της βίζας τους.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ