Στο στόχαστρο του Πούτιν Nestlé, Auchan και Leroy Merlin - Η Μόσχα κατάσχει τα περιουσιακά τους στοιχεία

Ένα διάταγμα που εξέδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη (17/9) οδήγησε τις αρχές να κατάσχουν τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία τριών γαλλικών εταιρειών, καθώς και του ελβετικού γίγαντα τροφίμων Nestlé, στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης αντίδρασης στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι ρωσικές δραστηριότητες της Nestlé, της γαλλικής αλυσίδας σούπερ-μάρκετ Auchan και της πρώην αλυσίδας ειδών DIY Leroy Merlin, γνωστής πλέον ως Lemana Pro, μεταβιβάστηκαν σε μια εταιρεία με την επωνυμία LEV Management. Το διάταγμα καλύπτει επίσης τις ρωσικές θυγατρικές του γαλλικού ομίλου logistics FM Logistic.

Το ερευνητικό μέσο ενημέρωσης «Novaya Gazeta Europe» ανέφερε ότι η LEV Management ιδρύθηκε μόλις στα τέλη του 2025 και διευθύνεται από έναν στρατηγό του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν είχε γνωστή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι περισσότερες δυτικές εταιρείες πούλησαν γρήγορα τις δραστηριότητες και τις συμμετοχές τους στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ή τουλάχιστον τις απομόνωσαν, καθώς οι κυρώσεις έχουν δυσχεράνει το εμπόριο των περισσότερων αγαθών. Από τότε, η Ρωσία έχει δυσχεράνει την αποχώρηση των εταιρειών, απαιτώντας προεδρική έγκριση για τις συναλλαγές ή κατασχέοντας απευθείας τα περιουσιακά στοιχεία.

Nestlé: «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας στη Ρωσία»

Σε μια σύντομη δήλωση, η Nestlé ανέφερε ότι «δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της και τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των εργαζομένων της». Πρόσθεσε ότι «η εταιρεία αξιολογεί την κατάσταση και τις επιλογές της», χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις εναπομένουσες δραστηριότητές της στη Ρωσία.

Ο Jean-Philippe Bertschy της ελβετικής επενδυτικής τράπεζας Vontobel δήλωσε ότι αναμένει οι οικονομικές επιπτώσεις για τη Nestlé να είναι μικρές, «δεδομένης της περιορισμένης συμβολής της Ρωσίας στις πωλήσεις του ομίλου». Ανέφερε ότι η Ρωσία αντιπροσωπεύει πλέον λίγο πάνω από το 1% των πωλήσεων του ομίλου, σε σύγκριση με περίπου 2% πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εταιρεία έχει αναστείλει «τη συντριπτική πλειοψηφία των πωλήσεων, των μη απαραίτητων εισαγωγών, της διαφήμισης και των επενδύσεων κεφαλαίου», είπε, ενώ συνεχίζει να προμηθεύει βασικά είδη διατροφής.

Οι εταιρείες Auchan και Leroy Merlin ελέγχονται και οι δύο από τη γαλλική οικογένεια Mulliez, και η καθεμία διαθέτει περίπου δώδεκα καταστήματα στη Ρωσία. Η τελευταία κατάσχεση θυμίζει την εξαγορά από τη Μόσχα, το 2023, των ρωσικών δραστηριοτήτων της Danone, οι οποίες στη συνέχεια πωλήθηκαν σε έναν ανιψιό του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ.

Πηγή: Le Monde/ΕΡΤ