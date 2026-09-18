Από ελεύθερος υπό όρους, κρατούμενος: Το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση για άνδρα που αντιμετωπίζει 11 ποινικές κατηγορίες

Την κράτηση του A.F. μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου διέταξε το Εφετείο, ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση με την οποία είχε αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, καθώς έκρινε ότι προκύπτει σοβαρός κίνδυνος επαναδιάπραξης αδικημάτων.

Ο A.F. αντιμετωπίζει 11 ποινικές κατηγορίες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, μεταξύ άλλων, για επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, κοινή επίθεση, κακόβουλη βλάβη, παρενόχληση, απειλή και άσκηση ψυχολογικής βίας.

Σε ομόφωνη απόφασή του το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο έσφαλε αποφασίζοντας την απόλυση του εφεσίβλητου υπό όρους.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο κίνδυνος επαναδιάπραξης αδικημάτων είναι «πέραν από φανερός» και δικαιολογεί την κράτησή του μέχρι τη δίκη.

Το Εφετείο έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι εναντίον του εφεσίβλητου εκκρεμούν τρεις άλλες ποινικές υποθέσεις, ενώ βαρύνεται και με δύο προηγούμενες καταδίκες.

Σε μία από τις εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με την απόφαση, αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιού και διάδοση πορνογραφικού υλικού.

Το Εφετείο κάνει αναφορά στην απόφασή του στο γεγονός ότι τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα υπόθεση φέρονται να διαπράχθηκαν σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εφεσίβλητος ήταν ελεύθερος με όρους για εξασφάλιση της παρουσίας του σε άλλες ποινικές υποθέσεις.

Το Δικαστήριο σημείωσε, επίσης, ότι οι κατηγορίες της παρούσας υπόθεσης καλύπτουν χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι και τον Αύγουστο του 2026, ενώ συνεκτίμησε το ποινικό μητρώο και τις εκκρεμείς υποθέσεις του εφεσίβλητου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, για τη διαπίστωση κινδύνου επαναδιάπραξης δεν απαιτείται συγκεκριμένη ή ακριβής μαρτυρία. Αρκεί, με βάση το σύνολο των στοιχείων, να δημιουργείται ισχυρή εντύπωση ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα, σημειώνει.

Σε σχέση με την παρούσα υπόθεση, η παραπονούμενη είχε αποσύρει τα παράπονά της μέσω ένορκων δηλώσεων και είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να καταθέσει εναντίον του εφεσίβλητου.

Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι η απόσυρση του παραπόνου δεν επηρεάζει το ζήτημα που εξετάζεται, δηλαδή την ύπαρξη κινδύνου επαναδιάπραξης αδικημάτων.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε προηγουμένως απορρίψει το αίτημα της κατηγορούσας Αρχής για κράτηση τόσο για τον κίνδυνο φυγοδικίας, όσο και για τον κίνδυνο επαναδιάπραξης και είχε επιβάλει στον κατηγορούμενο όρους, καθώς και διατάγματα απομάκρυνσης και απαγόρευσης επικοινωνίας με την παραπονούμενη και τη μητέρα της.

Το Εφετείο δεν εξέτασε περαιτέρω τον κίνδυνο φυγοδικίας, κρίνοντας ότι η διαπίστωση του κινδύνου επαναδιάπραξης αδικημάτων από μόνη της αρκεί για να δικαιολογήσει την κράτηση.

Ως αποτέλεσμα, ακύρωσε την πρωτόδικη διαταγή για ελευθερία υπό όρους, τους όρους που είχαν επιβληθεί, καθώς και τα σχετικά διατάγματα απομάκρυνσης και απαγόρευσης επικοινωνίας.

Ο εφεσίβλητος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη παρουσίασή του ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:30.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ