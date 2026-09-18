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Πυρκαγιά κατασβέστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεμεσό - Κακόβουλη ενέργεια βλέπουν οι Αρχές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκαν δυο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Νικολάου.

Σε κινητοποίηση τέθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, στην περιοχή Γερμασόγειας, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκαν δυο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Νικολάου.

Η φωτιά έκαψε άχρηστα υλικά στο κλιμακοστάσιο, εντός του κτιρίου, και τέθηκε υπό έλεγχο.

Κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε παγιδευμένο πρόσωπο εντός του κτιρίου, προστίθεται.

Σε συνεργασία με την Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας από άγνωστα πρόσωπα, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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ΛΕΜΕΣΟΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

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