Τέλος στον φάκελο με τα χαρτιά: Όλο το ιστορικό υγείας σε μία οθόνη - Πότε έρχεται ο ψηφιακός φάκελος στην Κύπρο

Σε νέα εποχή εισέρχεται η ψηφιακή υγεία στην Κύπρο με την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Πολίτη (ΟΗΦΥΠ), ο οποίος αναμένεται να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο, ασφαλές και διασυνδεδεμένο ψηφιακό περιβάλλον τις βασικές πληροφορίες υγείας κάθε πολίτη, αναφέρθηκε την Πέμπτη στο 9th Cyprus Health Conference, στη Λευκωσία.

Τον σχεδιασμό και τις τελευταίες εξελίξεις για την υλοποίηση του ΟΗΦΥΠ παρουσίασε ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ), Καθηγητής Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης, αναδεικνύοντας τις αλλαγές που δρομολογούνται στον τομέα της ψηφιακής υγείας.

Ο νέος ηλεκτρονικός φάκελος θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο συγκέντρωσης δεδομένων υγείας, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, το ιατρικό ιστορικό, συνταγές, εργαστηριακά και απεικονιστικά αποτελέσματα, νοσηλείες, αλλεργίες και στοιχεία που αφορούν μεταμοσχεύσεις.

Στόχος είναι η ενίσχυση της συνέχειας της φροντίδας και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες υγείας τους, ενώ παράλληλα αναμένεται να περιοριστεί η ανάγκη για επαναλαμβανόμενες εξετάσεις και για τη διαχείριση διάσπαρτων ιατρικών εγγράφων.

€21,1 εκατ. ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Προέδρου της ΕΑΗΥ, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €21.110.000, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησής του έχει υπολογιστεί σε 84 μήνες.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study) προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η πλήρης λειτουργία του συστήματος προβλέπεται για τον Δεκέμβριο του 2029.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του ΟΗΦΥΠ, παρουσιάστηκε η εφαρμογή myHealth Cyprus, η οποία προορίζεται να αποτελέσει την κύρια ψηφιακή πύλη πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Η πρώτη φάση της εφαρμογής, η οποία εκτείνεται έως τον Δεκέμβριο του 2026, περιλαμβάνει ασφαλή ταυτοποίηση μέσω CY Login, αναζήτηση παρόχων υπηρεσιών υγείας και εφημερευόντων φαρμακείων, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης Panic Button για την αποστολή άμεσων ειδοποιήσεων.

Κατά τη δεύτερη φάση, από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027, προβλέπεται η πλήρης διασύνδεση με το ΓεΣΥ. Μέσω της εφαρμογής, ο πολίτης αναμένεται να αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό του ιατρικό προφίλ, να λαμβάνει ειδοποιήσεις για επαναλαμβανόμενες συνταγές και να διαχειρίζεται τον προσωπικό του ιατρό.

Η ΕΑΗΥ ως Αρχή Ψηφιακής Υγείας για το EHDS

Ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω ενσωμάτωση της Κύπρου στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακής υγείας έχει, παράλληλα, η θεσμική αναβάθμιση της ΕΑΗΥ.

Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η ΕΑΗΥ έχει οριστεί ως η επίσημη Αρχή Ψηφιακής Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (European Health Data Space - EHDS).

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού οικοσυστήματος δεδομένων υγείας στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη δυνατότητα ασφαλούς διασυνοριακής πρόσβασης και ανταλλαγής δεδομένων υγείας, ενώ παράλληλα προβλέπει την αξιοποίηση δεδομένων για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, με τις απαραίτητες δικλίδες προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος αξιοποιεί ήδη ευρωπαϊκές υποδομές, μεταξύ των οποίων το MyHealth@EU, το οποίο υποστηρίζει τη διασυνοριακή ανταλλαγή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, ενώ προετοιμάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων της στον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας.

Παράλληλα, η Κύπρος συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα της ψηφιακής υγείας, μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Κάρτα Εμβολιασμού (EUVAC) και στο πρόγραμμα ογκολογικής φροντίδας eCAN+, ενισχύοντας τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας.

Η ανάπτυξη του ΟΗΦΥΠ και η σταδιακή υλοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών σηματοδοτούν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, τη μετάβαση σε ένα περισσότερο διασυνδεδεμένο μοντέλο παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, με τον πολίτη και την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων υγείας του στο επίκεντρο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ