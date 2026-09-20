Η Τεχεράνη προειδοποιεί: Στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα αν κλιμακωθεί η σύγκρουση

Νέα, σαφή προειδοποίηση ότι το Ιράν προετοιμάζεται να πλήξει εκ νέου αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, εάν δεχθεί νέο πλήγμα από τις ΗΠΑ, απηύθυνε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Μοχσέν Ρεζαΐ. Η δήλωση έγινε ενώ η Τεχεράνη αναμένει την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στους όρους που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον μέσω του Κατάρ.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει διπλωματική διέξοδο, αλλά είναι ταυτόχρονα έτοιμο για έναν «αποφασιστικό πόλεμο». Όπως είπε, η Τεχεράνη θεωρεί ιδιαίτερα πιθανό ένα νέο αμερικανικό πλήγμα και έχει αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό της, δίνοντας πλέον έμφαση σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και άλλους στόχους από τον Περσικό Κόλπο έως τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι δοκιμάστηκε πρόσφατα αντιπλοϊκός πύραυλος πολλαπλών κεφαλών κοντά σε αμερικανικό πλοίο ή αεροπλανοφόρο. Προειδοποίησε ακόμη ότι ενδεχόμενη νέα ιρανική απάντηση θα είναι ισχυρή και δεν θα περιοριστεί στις αμερικανικές βάσεις, αλλά μπορεί να περιλάβει εμπορικά συμφέροντα και εταιρείες των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι όροι της Τεχεράνης για τερματισμό της σύγκρουσης είναι η διακοπή του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Ο Ρεζαΐ είπε ότι αναμένει πλέον την απάντηση του Αμερικανού Προέδρου.

Νωριτέρα η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι ΗΠΑ με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και αμερικανικές πρεσβείες σε χώρες της Μέσης Ανατολής εξέδωσαν το Σάββατο νέες ειδοποιήσεις ασφαλείας, καλώντας τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση και όσους βρίσκονται εκτός να επανεξετάσουν σοβαρά ενδεχόμενο ταξίδι. Οι οδηγίες επισημαίνουν τον κίνδυνο αιφνίδιας κλιμάκωσης, ακυρώσεων πτήσεων και κλεισίματος εναέριων χώρων.

Στις 2 Μαρτίου, αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, η Ουάσιγκτον είχε καλέσει τους υπηκόους της να αναχωρήσουν άμεσα από 14 χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ τους το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος και τα κράτη του Κόλπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ