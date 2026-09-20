Στην έδρα του ΟΗΕ το επόμενο τεστ για το Κυπριακό - Κομβική η συνάντηση Χριστοδουλίδη με Γκουτέρες, λέει ο ΚΕ

Ως μία από τις σημαντικότερες επαφές της κυπριακής αποστολής στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επικείμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Σε δηλώσεις του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί την κορυφαία διπλωματική στιγμή της χρονιάς, με την κυπριακή πλευρά να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στο Κυπριακό και στην προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ θα προηγηθεί συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσέρχεται στις επαφές με συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις, τόσο σε σχέση με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και με τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

«Ο στόχος μας παραμένει αμετακίνητος: να συμβάλουμε ώστε να καταστεί εφικτή η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης που θα αποτελέσει ουσιαστικό εφαλτήριο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν», δήλωσε.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει σειρά διμερών επαφών με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, θεσμικούς παράγοντες και εκπροσώπους μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή του Τουρκοκύπριου ηγέτη και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά βλέπει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο εφόσον το επιτρέψει το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα.

Αναφερόμενος στη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ότι η απεσταλμένη του ΟΗΕ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την ερχόμενη Τρίτη και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη την Τετάρτη.

Ερωτηθείς για την καταγραφή των συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η κυπριακή πλευρά αναμένει σχετική ενημέρωση από την κ. Ολγκίν, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο της συνάντησής τους στη Νέα Υόρκη.