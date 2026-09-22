Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Τραμπ ζήτησε οικονομική απομόνωση Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την Τρίτη, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον θα κάνει μια συμφωνία με το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ ζήτησε από όλες τις χώρες να απομονώσουν οικονομικά την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι «θα πρέπει να είναι ενωμένοι στην άσκηση πίεσης στο Ιράν», δηλώνοντας ότι ο ίδιος «έχει να λάβει μια απόφαση, αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία» με την Τεχεράνη. «Νομίζω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές (στις ΗΠΑ για την ανανέωση του Κογκρέσου) γιατί δεν είναι λογικό για αυτούς να μην το κάνουν. Περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω στις ενδιάμεσες εκλογές», υποστήριξε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Το καθεστώς του Ιράν είναι αδύναμο και απελπισμένο», είπε, υποστηρίζοντας ότι «μεγάλες αλλαγές μπορεί να συμβούν γρήγορα».

Πηγή: ΚΥΠΕ