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Τραμπ-Ζελένσκι συζητούν για τερματισμό του πολέμου, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι δύο Πρόεδροι συναντώνται στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συζητούν μια «λύση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δύο Πρόεδροι συναντώνται στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ ,Πούτιν «είναι πρόθυμος» να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Τα πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, στα διυλιστήρια της χώρας, είναι ένα «σοβαρό πλήγμα» για τους Ρώσους αλλά και για την τιμή του ντίζελ, σημείωσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, επίσης, ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι το θέμα των πυραύλων Patriot που επιθυμεί το Κίεβο, για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά του.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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