Κλειστό το Κολοσσαίο για τους τουρίστες εξαιτίας θανάτου εργάτη

Το αρχαίο Κολοσσαίο της Ρώμης, κορυφαίος τουριστικός προορισμός, έκλεισε την Τετάρτη, λόγω του θανάτου ενός εργαζομένου που σημειώθηκε στο εσωτερικό του κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη και λυπημένη από την είδηση του τραγικού θανάτου του Αντρέα Μορέτι».

Ο 22χρονος Μορέτι φέρεται να έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος ενώ εργαζόταν σε νέα εγκατάσταση φωτισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε αρχικά ότι τμήμα του δεύτερου επιπέδου όπου συνέβη το ατύχημα θα παρέμενε κλειστό. Αργότερα διευκρίνισε ότι μόλις ολοκληρωθεί η ομαλή αποχώρηση των ατόμων που βρίσκονται ήδη στο εσωτερικό, το Κολοσσαίο θα κλείσει για το κοινό.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, ωστόσο αναφέρθηκε ότι η Αστυνομία εργάζεται για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.

Το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο αμφιθέατρο στον κόσμο, κατασκευάστηκε τον 1ο αιώνα και χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, όπως κυνήγι άγριων ζώων και αγώνες μονομάχων.

Είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει περίπου 50.000 θεατές.

Το μνημείο δέχεται έως και 20.000 επισκέπτες ημερησίως, κατά τις περιόδους αιχμής.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ