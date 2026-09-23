Αρχαίο τείχος στο Παρίσι αναζωπυρώνει το μυστήριο της γαλατικής Λουτέτιας

Ένα τείχος μήκους περίπου 20 μέτρων και ηλικίας τουλάχιστον 2.000 ετών, που ανακαλύφθηκε το καλοκαίρι στην καρδιά του Παρισιού, ενισχύει την άποψη αρχαιολόγων ότι η γαλατική Λουτέτια βρισκόταν στο νησί Île de la Cité, στον Σηκουάνα, και όχι στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η Λουτέτια κατοικούνταν από τη γαλατική φυλή των Παριζιάνων μέχρι την κατάκτησή της από τα στρατεύματα του Ιούλιου Καίσαρα το 52 π.Χ. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αρκετοί αρχαιολόγοι είχαν υποστηρίξει ότι η πόλη βρισκόταν στη Ναντέρ, καθώς ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν εκεί από το 1994 έως το 2005 έφεραν στο φως μια τεράστια γαλατική πρωτοαστική εγκατάσταση έκτασης άνω των 15 εκταρίων, με οργανωμένους δρόμους, εκατοντάδες σπίτια και μεγάλη νεκρόπολη.

Ωστόσο, στις αφηγήσεις του για την κατάληψη της πόλης, ο Ιούλιος Καίσαρας αναφερόταν σε «ένα νησί που συνδέεται με γέφυρες και βρίσκεται σε μια καμπή του Σηκουάνα». Έτσι, η ακριβής τοποθεσία της Λουτέτιας εξακολουθεί να παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Το νέο εύρημα παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη, σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Το πέτρινο και ξύλινο τείχος εντοπίστηκε κάτω από το πρώην νοσοκομείο Hôtel-Dieu και ενδέχεται να αποτελεί κατάλοιπο οχυρού, προσφέροντας νέα στοιχεία υπέρ της άποψης ότι η γαλατική Λουτέτια βρισκόταν στο Île de la Cité.

«Είναι συναρπαστικό να βρίσκομαι εδώ και να ανακαλύπτω ποια είναι πιθανώς η προέλευση της πόλης του Παρισιού», δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, αφού εξέτασε το τείχος. Το εύρημα, ύψους μόλις ενός μέτρου, βρέθηκε θαμμένο σε βάθος τεσσάρων μέτρων, σε αυλή του πρώην νοσοκομείου.

Ίχνη πυρκαγιάς που διακρίνονται σε τμήμα του τείχους θα μπορούσαν επίσης να συνδέονται με την αφήγηση του Ιούλιου Καίσαρα ότι οι ίδιοι οι Γαλάτες πυρπόλησαν τους οικισμούς τους πριν από τη Μάχη της Λουτέτιας εναντίον των Ρωμαίων. Οι Ρωμαίοι διατήρησαν στη συνέχεια τον έλεγχο της πόλης για περισσότερους από πέντε αιώνες.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας χαρακτήρισε την ανακάλυψη «μεγάλη». Το τείχος εντοπίστηκε τυχαία κατά τη διάρκεια ανασκαφών που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του νοσοκομειακού τμήματος του Hôtel-Dieu, μετά την αρχαιολογική αξιολόγηση του 2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ