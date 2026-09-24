Al Hadath: «Θέμα χρόνου» πότε το Ισραήλ θα χτυπήσει τα πυρηνικά του Ιράν

Το ενδεχόμενο νέου γύρου ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν θεωρείται πλέον στο Ισραήλ «θέμα χρόνου», σύμφωνα με ισραηλινή πηγή την οποία επικαλείται το σαουδαραβικό δίκτυο Al Hadath, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για νέα δραστηριότητα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταδίδει το Al Hadath, οι ισραηλινές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τις εργασίες στην υπόγεια εγκατάσταση γνωστή ως «Pickaxe Mountain», περίπου δύο χιλιόμετρα από το πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Το Ισραήλ εκτιμά ότι το Ιράν επιχειρεί να επιταχύνει και να προστατεύσει κρίσιμα τμήματα του πυρηνικού του προγράμματος ενόψει πιθανής νέας στρατιωτικής επιχείρησης, αναφέρεται.

Η ισραηλινή πηγή υποστήριξε ότι εάν η Τεχεράνη υπερβεί τις ισραηλινές «κόκκινες γραμμές», το Ισραήλ θα κινηθεί εκ νέου εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων, «με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή χωρίς αυτές». Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποια ακριβώς είναι τα όρια που θα ενεργοποιούσαν μια νέα επίθεση. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται βαθιά μέσα στο βουνό και εκτιμάται ότι οι σήραγγές της φθάνουν σε βάθος περίπου 100 μέτρων.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο, αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών από αμερικανικά ερευνητικά κέντρα καταγράφουν εντατικοποίηση κατασκευαστικών εργασιών και ενίσχυση των εισόδων των σηράγγων, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται ότι πραγματοποιείται εκεί εμπλουτισμός ουρανίου ή ότι έχουν ήδη μεταφερθεί φυγόκεντροι.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ