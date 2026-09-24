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Απλώνει χέρι φιλίας ο Ερντογάν: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή άλλων γειτονικών χωρών.

Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας παράλληλα να μην χρησιμοποιούνται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ως θέμα εσωτερικής πολιτικής ενόψει των ελληνικών εκλογών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, από τη Νέα Υόρκη και την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Türkevi σχετικά με την Ελλάδα, τις επικείμενες εκλογές και δηλώσεις για τα F-35.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή άλλων γειτονικών χωρών.

«Στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν εκλογές, μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει η αντιπολίτευση. Αυτά δεν είναι δικό μας ζήτημα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι για την Τουρκία προτεραιότητα αποτελούν «τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

«Θέλω να το πω πολύ ξεκάθαρα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», είπε.

Παράλληλα σημείωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι «τόσο ευαίσθητες και σημαντικές ώστε να μην πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εκλογικό υλικό».

Καταλήγοντας, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα έχει επικεντρωθεί στη δική της ατζέντα και «ασχολείται με τις δικές της υποθέσεις».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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