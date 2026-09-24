Η ΕΕ «παγώνει» την περιουσία την Ξένια Φιόντοροβα: Κυρώσεις στην πρώην επικεφαλής του RT France

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα (24/9) να επιβάλουν κυρώσεις στην Ξένια Φιόντοροβα, πρώην ανώτερο στέλεχος του γαλλικού παραρτήματος του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου Russia Today.

Η Φιόντοροβα υπέστη κυρώσεις για συμμετοχή σε χειραγώγηση πληροφοριών και παρέμβαση από το εξωτερικό, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Φιόντοροβα «συμμετείχε στην εφαρμογή και τη διάδοση της συντακτικής γραμμής του RT France, συμπεριλαμβανομένων φιλορωσικών αφηγημάτων στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαιρέτησε τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση «κατά της Ρωσίδας προπαγανδίστριας Ξένιας Φιόντοροβα», την οποία το γαλλικό κράτος απέλασε τον περασμένο Ιούνιο, διατάζοντας ταυτόχρονα το πάγωμα περιουσιακών της στοιχείων στη Γαλλία.

Η Φιόντοροβα ήταν η επικεφαλής δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού RT (Russia Today) στη Γαλλία, η λειτουργία του οποίου απαγορεύτηκε στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την απαγόρευση η Φιόντοροβα άρχισε να δουλεύει στον ακροδεξιάς απόχρωσης γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό CNews. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το CNews ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ραδιοφωνικά κύματα, προκαλώντας την οργή της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία απείλησε το κανάλι με «ποινική δίωξη» εάν πραγματοποιούσε αυτή την πρόθεση. «Η αποφασιστικότητά μας είναι απόλυτη: όσοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ελιγμούς εχθρικούς προς τη δημοκρατία μας θα υποστούν τις συνέπειες», είπε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ κατηγορεί την πρώην επικεφαλής του RT ότι «αναμεταδίδει θέσεις σύμφωνες με εκείνες που προωθούν οι ρωσικές αρχές σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι η Φιόντοροβα «παρουσίασε τη δυτική και ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία ως παράγοντα παράτασης του πολέμου, περιέγραψε τη Ρωσία ως χώρα που επιδιώκει την ειρήνη, ενώ παρουσίασε την Ευρώπη ως υπέρμαχο της αντιπαράθεσης».

Με βάση τα ανωτέρω και όπως αναφέρεται στην ευρωπαϊκή ανακοίνωση, αποφασίστηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών πόρων της σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων – κανείς στην ΕΕ δεν μπορεί να της καταβάλει μισθό ή να της παρέχει αμειβόμενες υπηρεσίες – και η απαγόρευση εισόδου και διαμονής στην επικράτεια της ΕΕ, λόγω της καταχώρισής της ως αποσταθεροποιητικού παράγοντα της Ρωσίας.

«Η Γαλλία, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσει να εμποδίζει τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες που διεξάγει η Ρωσία στο έδαφός μας», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός. Το αίτημα για ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Φιόντοροβα υποβλήθηκε από κοινού με τη Γερμανία, επιβεβαίωσε το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι έχει ήδη απαγορευτεί η είσοδος της στη Γερμανία, όπου ζούσε μετά την απέλαση της από τη Γαλλία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ