Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Είναι στις σκέψεις Γκουτέρες η τριμερής – «Ας δώσουμε χώρο στη διπλωματία»

Το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης βρίσκεται στις σκέψεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνάντηση και ανέφερε ότι οι νέες ιδέες που υπέβαλε η κυπριακή πλευρά σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης έγιναν δεκτές από τον ΓΓ του ΟΗΕ με πολύ θετικό πρόσημο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η στρατηγική για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί «κλειδί» στην προσπάθεια. Όπως είπε, ο κ. Γκουτέρες τον ενημέρωσε ότι συζήτησε διεξοδικά το Κυπριακό με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ανέφερε επίσης ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των δύο διαπραγματευτών με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ και την κ. Ολγκίν.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι ενημέρωσε τον ΓΓ του ΟΗΕ πως είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα York, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κ. Γκουτέρες για τη δέσμευσή του να υπάρξουν εξελίξεις με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του.

«Πιστεύω, στη βάση όσων έχω ακούσει και όσων έχουμε συζητήσει, ότι είναι μια εφικτή εξέλιξη εάν υπάρχει πολιτική βούληση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ερωτηθείς για την πρόθεσή του να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη και για το ενδεχόμενο τριμερούς, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η τριμερής βρίσκεται πράγματι στις σκέψεις του ΓΓ του ΟΗΕ, ο οποίος θα τον ενημερώσει αναλόγως. «Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρξει και ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά», ανέφερε.

Σε ερώτηση για τις 19 νέες ιδέες που υπέβαλε, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν επιθυμεί να αναφερθεί δημόσια σε αυτές, εκφράζοντας ωστόσο ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο τις υποδέχθηκε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

«Ας δώσουμε χώρο στη διπλωματία τις επόμενες ώρες, στα επόμενα 24ωρα, να δούμε αν προκύψουν συγκεκριμένες εξελίξεις», τόνισε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε βέβαιος ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ πράττει ό,τι είναι δυνατόν για τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνάντηση του κ. Γκουτέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο, ανέφερε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ τον ενημέρωσε σχετικά και ότι από εκεί ξεκίνησε η συζήτησή τους.

Για το έγγραφο των συγκλίσεων, είπε ότι βρίσκεται στην τελική του μορφή και αποτελεί μέρος των ευρύτερων συζητήσεων που είχαν.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η προσπάθεια τόσο από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών όσο και από την πλευρά της ΕΕ αποσκοπεί στο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αξιοποιώντας το κεκτημένο των συνομιλιών μέχρι και την τελευταία ημέρα στο Κραν Μοντανά.

Πηγή: ΚΥΠΕ