Μήνυμα Πεζεσκιάν προς Ουάσιγκτον: «Εσείς αποφασίζετε αν θα τελειώσει ο πόλεμος»

Στην κυβέρνηση των ΗΠΑ επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, τόνισε χθες Πέμπτη ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή τον άρχισε.

«Στην Αμερική επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να τερματίσει, ή όχι» την ένοπλη σύρραξη, ανέφερε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία συμμετείχε.

Η τοποθέτησή του ακολουθεί την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη πως διεξήχθησαν συνομιλίες στη Νέα Υόρκη ανάμεσα σε ιρανούς και αμερικανούς αξιωματούχους, στο περιθώριο του μεγάλου διπλωματικού φόρουμ.

Ο ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν επέμεινε στο ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί σε πόλεμο, αλλά ήταν και παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί».

«Δεν κηρύξαμε εμείς ποτέ πόλεμο, αλλά αν θέλουν να συνεχίσουν να μας επιτίθενται, θα ανταποδώσουμε με δύναμη και αποφασιστικότητα», είπε ο κ. Πεζεσκιάν, επικρίνοντας τις οικονομικές «πιέσεις» που έχουν «σκοπό να μας αναγκάσουν να συνθηκολογήσουμε εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου του διεθνούς δικαίου, κάτι αδύνατο».

Υπενθύμισε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη τον Ιούλιο.

«Η συμφωνία αυτή υπογράφτηκε και στη βάση της ήμασταν έτοιμοι και συνεχίζουμε να θέλουμε να προχωρήσουμε», διαβεβαίωσε.

Ο ιρανός πρόεδρος αντέκρουσε ωστόσο κάτι που επαναλαμβάνει τελευταία ο αμερικανός ομόλογός του, τονίζοντας πως οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν θα αλλάξουν απολύτως τίποτε για την Ισλαμική Δημοκρατία. «Δεν τις παίρνουμε υπόψη» καν, τόνισε, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται πως οι Ιρανοί περιμένουν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης για να κλείσουν συμφωνία.

Ο κ. Πεζεσκιάν είπε πως είδε τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ περίπου πριν από έναν μήνα και ότι βρίσκονταν μαζί για κάπου «επτά ώρες». Ερωτηθείς αν είναι υγιής, απάντησε «εντελώς».

Για το λεπτό ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν επανέλαβε την πάγια θέση της Τεχεράνης πως η χώρα του ουδέποτε επιδίωξε να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, μολονότι διαθέτει μεγάλο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 20 ως 60%, επίπεδο που ξεπερνά κατά πολύ το ωφέλιμο για πολιτικές χρήσεις.

Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και δυτικοί σύμμαχοί τους κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτή ήταν η αιτία που πρόβαλαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν διέταξαν την επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

«Όχι, καθόλου», απάντησε στον δημοσιογράφο του Fox News όταν αυτός τον πίεσε να απαντήσει αν η Τεχεράνη θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Στο πλαίσιο των αντιποίνων για την επίθεση που υπέστη στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν έκλεισε de facto το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν απρόσκοπτα μέχρι τότε περί το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν στα ύψη οι τιμές της ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ