Επτά νεκροί από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή από ρωσική επιδρομή με drones στο Κίεβο, ενώ ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται, προς το παρόν, να δώσει οδηγία για επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η Ρωσία «θα το σκεφτεί καλά» πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών, μετά τις ουκρανικές επιδρομές με drones στις 20 Σεπτεμβρίου, την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, δήλωσε ο κ. Πούτιν.

«Προτάσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, ναι, βρίσκονται όντως πάνω στο τραπέζι (...) αλλά έπειτα από όλα όσα έκαναν (σ.σ. οι Ουκρανοί), θα σκεφτούμε καλά πώς πρέπει να αντιδράσουμε», ανέφερε.

Ο Ρώσος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «δεν προετοιμαζόμαστε για μάχες οποιουδήποτε είδους με την Ευρώπη», σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται ολοένα και πιο έντονα στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και του NATO.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, η επίθεση σε κτίριο γραφείων στην ουκρανική πρωτεύουσα σκότωσε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα 14χρονο παιδί, και τραυμάτισε άλλους 46.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε ότι ο έφηβος είχε ισραηλινή υπηκοότητα και ότι η μητέρα του συγκαταλέγεται στους τραυματίες.

Στην περιφέρεια της Οδησσού, στα νοτιοδυτικά, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από επίθεση σε κτίριο ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη Ζαπορίζια, πυροσβέστες και μέλη του ιατρικού προσωπικού απομάκρυναν εσπευσμένα επτά ασθενείς από νοσοκομείο, το οποίο υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής με drones. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η Ουκρανία, η οποία υφίσταται σχεδόν καθημερινά πλήγματα από ρωσικά drones και πυραύλους εδώ και πάνω από τεσσεράμισι χρόνια, έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή, στοχοποιήθηκαν δύο διυλιστήρια, ένα εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού και ένα ραντάρ σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες, ανέφερε μέσω Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ανταποδίδουμε τα βάρβαρα πλήγματα της Ρωσίας εναντίον αμάχων», πρόσθεσε.

Στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, στη ρωσική πλευρά των συνόρων των δύο χωρών, ένα ζευγάρι σκοτώθηκε από επιδρομή ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο κ. Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έλαβε «οριστική απόφαση» να παραχωρήσει στην Ουκρανία άδειες για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot, τα οποία είναι απαραίτητα για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μου επιβεβαίωσε ότι ναι, έλαβε οριστική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot», ανέφερε σε ηχογραφημένο μήνυμά του προς δημοσιογράφους, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Η χορήγηση τέτοιων αδειών θα αποτελούσε πρόοδο για το Κίεβο, το οποίο δεν είναι σε θέση να προμηθευτεί επαρκείς ποσότητες πυραύλων αναχαίτισης PAC-3. Οι συγκεκριμένοι είναι οι μόνοι στο ουκρανικό οπλοστάσιο που μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πηγή: ΚΥΠΕ