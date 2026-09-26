Επίθεση λύκου στο Κρυονέρι: Στο μικροσκόπιο το ζώο με το κολάρο εντοπισμού - Τι θα δείξει το DNA

Η υπόθεση της επίθεσης λύκου στο Κρυονέρι βρίσκεται πλέον στα χέρια των επιστημόνων, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα. Ερευνητές της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» προχωρούν σε ανάλυση DNA σε δείγματα σάλιου που έχουν ληφθεί από τα ρούχα του καταγγέλλοντα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το ζώο ήταν λύκος, εάν ανήκει στις αγέλες που παρακολουθεί η οργάνωση ή εάν πρόκειται για υβρίδιο σκύλου και λύκου.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, αναμένεται να ξεκινήσουν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου και πιθανότατα για τον εκτοπισμό του από την περιοχή.

Ο Θανάσης Λινάρδος, ο οποίος κατήγγειλε την επίθεση, περιέγραψε ότι το ζώο του επιτέθηκε επανειλημμένα ενώ έτρεχε στο βουνό. Ο ίδιος προσπάθησε να προστατευθεί πίσω από ένα δέντρο, μέχρι που τελικά δέχθηκε δάγκωμα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο δασικής έκτασης, περίπου 100 μέτρα από το νεκροταφείο του Κρυονερίου, ενώ η πάλη διήρκεσε περίπου οκτώ λεπτά.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, το ζώο φορούσε κολάρο εντοπισμού με κόκκινο λαμπάκι που αναβόσβηνε. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια παραπέμπει στα ζώα που έχουν συλληφθεί και σημανθεί στην περιοχή. Τον περασμένο Μάρτιο, η Ομάδα Επέμβασης της «Καλλιστώ» είχε αναισθητοποιήσει ένα ισχυρά εξοικειωμένο θηλυκό λύκο ενός έτους, μεταξύ Βαρυμπόμπης και Κρυονερίου, και του είχε τοποθετήσει κολάρο εντοπισμού.

Ανάλογη διαδικασία είχε ακολουθηθεί και σε προηγούμενο περιστατικό με δρομέα. Τότε, γενετικό υλικό από τα ρούχα του αναλύθηκε στο εργαστήριο γενετικής του Βιολογικού Τμήματος του ΑΠΘ και επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή αρσενικού λύκου. Οι αρμόδιοι φορείς είχαν χαρακτηρίσει τότε την κατάσταση υψηλής κρισιμότητας, λόγω της έντονης εξοικείωσης ορισμένων ζώων με τον άνθρωπο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία αρμόδια Αρχή δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το νέο περιστατικό. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης DNA αναμένεται να δώσουν απάντηση, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων.

Μετά την επίθεση, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, οι δασικές υπηρεσίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η «Καλλιστώ», κινούνται σε συγκεκριμένους άξονες για τη διαχείριση της κατάστασης, καθώς το συγκεκριμένο ζώο εμφανίζει έντονα εξοικειωμένη και πλέον επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους.

Όταν ένας λύκος φτάνει στο ανώτατο στάδιο εξοικείωσης, δηλαδή επιτίθεται απρόκλητα σε άνθρωπο, εξετάζεται το ενδεχόμενο παγίδευσης και μεταφοράς του σε ελεγχόμενο περιβάλλον ή καταφύγιο άγριας ζωής, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, υπάρχει και το ενδεχόμενο ευθανασίας του ζώου. Σε ανάλογο πρόσφατο περιστατικό στην Ελλάδα, μετά την επίθεση λύκου σε παιδί τουριστών σε παραλία στη Χαλκιδική, το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε δώσει εντολή για τον εντοπισμό και την ευθανασία του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Εάν το συγκεκριμένο ζώο κριθεί μόνιμα επικίνδυνο, η θανάτωσή του αποτελεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πιθανότερο επόμενο βήμα βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων για «προβληματικά» άγρια ζώα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομάδα Επέμβασης του ΟΦΥΠΕΚΑ ενισχύει τις περιπολίες της στην περιοχή Τατοΐου-Κρυονερίου, με σκοπό να αποτρέψει το ζώο εάν πλησιάσει ξανά, χρησιμοποιώντας αποτρεπτικά μέσα, όπως ειδικά αβολίδωτα βλήματα ή θορύβους.

Παράλληλα, οι Αρχές απευθύνουν σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν την πεζοπορία ή το τρέξιμο κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες στην είσοδο του δάσους και να μην αφήνουν τροφή ή οικόσιτα ζώα που μπορεί να προσελκύσουν τους λύκους.

Πηγή: Πρώτο Θέμα