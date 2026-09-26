Πάνω από 600.000 πιστοί αναμένονται στη Θεία Λειτουργία του Πάπα στο Παρίσι

Περισσότεροι από 600.000 πιστοί αναμένεται να παρακολουθήσουν τη μεγάλη Θεία Λειτουργία στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο του Παρισιού, υπό τη χοροστασία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η τελετή βρίσκεται στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας του τετραήμερου «αποστολικού ταξιδιού» που πραγματοποιεί ο ποντίφικας στη Γαλλία, σύμφωνα με την ορολογία του Βατικανού.

Η Λειτουργία θα αρχίσει τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο, ενώ πλήθη πιστών συρρέουν στη γαλλική πρωτεύουσα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και σημαντικό τμήμα του κέντρου του Παρισιού παραμένει αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες εισόδου.

Στη Λειτουργία θα παραστούν πολλοί Γάλλοι πολιτικοί, όχι όμως ο Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, τον οποίο θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του, Μπριζίτ.

Πριν από τη Λειτουργία, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφθεί μια επισκοπική ένωση υποδοχής μεταναστών, η οποία ιδρύθηκε μετά την έκκληση του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, για «καλωσόρισμα, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση» των ξένων.

Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα μεταβεί στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, όπου θα συναντηθεί με νεοβαπτισμένους καθολικούς, καθώς και με ανθρώπους που πρόκειται να βαπτιστούν.

Αργά το απόγευμα, ο Λέων ΙΔ΄ θα ταξιδέψει αεροπορικώς στο Ιερό της Λούρδης. Εκεί, το βράδυ, θα παραστεί σε προσευχή στο Σπήλαιο της Μασσαμπιέλ, όπου, σύμφωνα με την καθολική παράδοση, η Παναγία εμφανίστηκε 18 φορές, περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα, στη Γαλλίδα μοναχή και Αγία Μπερναντέτ Σουμπιρούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ